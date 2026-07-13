Argentina de Lionel Messi chega à semifinal da Copa de 2026 sem enfrentar grandes seleções - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Argentina de Lionel Messi chega à semifinal da Copa de 2026 sem enfrentar grandes seleçõesVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 13/07/2026 09:57

terá vencer pela primeira vez um campeão mundial desde 1990 para não passar mais um sufoco em 2026.

A Argentina está a apenas um jogo de chegar à terceira final de Copa do Mundo nas últimas quatro edições. Presente em 2014 e 2022, quando foi campeã, a equipe de Lionel Messipara não passar mais um sufoco em 2026.

Desde a eliminação do Brasil na Copa de 1990, nas oitavas de final, quando fez 1x0, a seleção argentina enfrentou nove vezes um outro campeão do torneio. Foram cinco derrotas, sendo três para a Alemanha: nas finais de 90 e 2014 (ambas por 0x1) e nas quartas de 2010 (0x4).

Os hermanos também perderam para a Inglaterra, na fase de grupos de 2002, e para a França, nas oitavas de final de 2018.



Classificações e título da Argentina nos pênaltis

Os ingleses, adversários da semifinal deste ano, também foram adversários em um dos quatro empates. Nas oitavas de 1998, houve empate em 2x2, mas a Argentina levou a melhor nos pênaltis (4x3). O mesmo aconteceu na semifinal de 1990 com a Itália (1x1 e depois 4x3) e na final de 2022 (3x3 e 4x2).



Já nas quartas de 2006, já com Messi, a seleção perdeu por 2x4 nos pênaltis para a Alemanha, após empate em 1x1.