Mariano Rajoy foi primeiro-ministro da Espanha entre 2011 e 2018 - Reprodução / Instagram

Mariano Rajoy foi primeiro-ministro da Espanha entre 2011 e 2018Reprodução / Instagram

Publicado 13/07/2026 10:54

Rio — Os jogadores Pau Cubarsí e Borja Iglesias, da seleção espanhola, condenaram a declaração racista do ex-primeiro-ministro do país, Mariano Rajoy, após ele afirmar que a França não tem jogadores franceses no elenco.

"Se eles jogam pela seleção francesa, são franceses, independentemente da cor da pele. Devemos demonstrar tolerância com todos, pois todos merecemos respeito", disse Cubarsí, zagueiro do Barcelona, à rádio catalã 'RAC 1'.



Já Iglesias, centroavante do Celta de Vigo, disse estar "surpreendido e entristecido". "Consigo entender que ele não tenha dito isso com más intenções, mas é preciso ter mais cuidado com esse tipo de comentário. O multiculturalismo da França é uma riqueza. Somos todos diferentes, é isso que nos enriquece", afirmou, em entrevista à 'DAZN'.

Entenda o contexto

Rajoy, primeiro-ministro espanhol entre 2011 e 2018, analisou o confronto entre França e Espanha, válido pela semifinal da Copa do Mundo, que acontecerá nesta terça-feira (14), às 16h.

Em coluna publicada no jornal espanhol 'El Debate' na última sexta-feira (10), o ex-premiê destacou os feitos do time de Didier Deschamps nos últimos anos, mas afirmou que a equipe "não tem nenhum jogador francês".



As reações foram imediatas. A Embaixada Francesa em Madri se manifestou apontando que não quer entrar em polêmica, e sim "relembrar os fatos": "Todos os jogadores da seleção francesa são franceses. Dos 26 jogadores, 23 nasceram na França. Os três que nasceram no exterior também são franceses."