Haaland aos 16 anos gravou clipe de música de rap que ele criou junto a dois amigos jogadores - Reprodução de vídeo

Haaland aos 16 anos gravou clipe de música de rap que ele criou junto a dois amigos jogadoresReprodução de vídeo

Publicado 13/07/2026 10:23 | Atualizado 13/07/2026 10:58

torcedores descobrirem um capítulo pouco conhecido de sua trajetória. Antes de se tornar um dos principais goleadores do futebol mundial, o atacante da Noruega gravou um clipe de música de rap criada por ele dois amigos das divisões de base.

O brilho de Erling Haaland na Copa do Mundo de 2026 fez os. Antes de se tornar um dos principais goleadores do futebol mundial, o atacante da Noruega gravou um clipe de música de rap criada por ele dois amigos das divisões de base.

Lançada quando Haaland tinha apenas 16 anos, a faixa "Kygo Jo" ganhou repercussão nas últimas semanas. O ressurgimento foi impulsionado pela campanha da Noruega no Mundial e por um remix produzido pelo DJ Kygo, homenageado na música.



Rap de Haaland vai para o topo das mais ouvidas



Na época da gravação, Haaland integrava o grupo Flow Kingz ao lado de Erik Botheim, hoje atacante do Malmö e também da seleção norueguesa, e Erik Tobias Sandberg, que atua no futebol da Islândia.



O projeto nasceu como uma brincadeira entre os três amigos, sem grandes pretensões. Anos depois, porém, a música passou a figurar entre as mais ouvidas no Spotify do país.



Além do sucesso nas plataformas de áudio, "Kygo Jo" também ganhou um clipe, que passou praticamente despercebido quando foi lançado. Com Haaland sendo uma das sensações da Copa, o vídeo voltou a circular e já superou a marca de 23 milhões de visualizações no YouTube.



