Haaland aos 16 anos gravou clipe de música de rap que ele criou junto a dois amigos jogadoresReprodução de vídeo
Vídeo: clipe de rap criado por Haaland aos 16 anos viraliza na Noruega
Música criada por atacante e dois outros jogadores alcança as mais ouvidas no país
Rap de Haaland vai para o topo das mais ouvidas
Jogadores espanhóis condenam fala de ex-premiê sobre atletas franceses
Pau Cubarsí e Borja Iglesias pregaram respeito e tolerância
Vídeo: clipe de rap criado por Haaland aos 16 anos viraliza na Noruega
Música criada por atacante e dois outros jogadores alcança as mais ouvidas no país
Argentina terá de superar jejum de 36 anos na semifinal da Copa
Equipe de Messi enfrenta a Inglaterra na quarta-feira (15) por vaga na decisão de 2026
Rodri rasga elogios a Yamal antes de Espanha x França: ‘Muito maduro’
Seleções vão se enfrentar na terça-feira (14), na semifinal da Copa do Mundo
‘Colocamos a Noruega no mapa’, diz Haaland após queda na Copa do Mundo
Seleção perdeu para a Inglaterra e deu adeus ao torneio, nas quartas de final
Alisson se pronuncia após eliminação do Brasil na Copa do Mundo
Goleiro brasileiro agradece apoio e diz que Seleção segue na busca pelo hexacampeonato
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.