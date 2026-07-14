Torcedores de Argentina e Inglaterra brigaram em estádio e também pelas ruas de Miami durante a CopaReprodução de redes sociais
Jogo de maior risco, Inglaterra x Argentina terá reforço de segurança
FBI mostrou preocupação com rivalidade entre países, e autoridades colocam mais policiais na rua
Histórico da rivalidade entre Inglaterra e Argentina
Jogo de maior risco, Inglaterra x Argentina terá reforço de segurança
FBI mostrou preocupação com rivalidade entre países, e autoridades colocam mais policiais na rua
Jogadores da Suíça são recebidos por multidão após a Copa do Mundo
Seleção protagonizou campanha histórica e caiu nas quartas de final, para a Argentina
Harry Kane afasta rumores de 'racha' na seleção inglesa
Centroavante se manifestou após Jude Bellingham rebater o técnico Thomas Tuchel publicamente
França e Argentina dominam presença em semifinais de Copas recentes
Já Brasil tem desempenho oposto ao ciclo anterior de cinco edições, entre 1990 e 2006
Balogun diz que polêmica em expulsão afetou os EUA na Copa do Mundo
Atacante recebeu cartão vermelho na segunda fase, mas acabou liberado para atuar nas oitavas
Saiba quanto custa o ‘novo mascote’ de Haaland, que viralizou na web
Atacante chamou atenção ao voltar da Copa do Mundo com um guaxinim de pelúcia nas mãos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.