Torcedores de Argentina e Inglaterra brigaram em estádio e também pelas ruas de Miami durante a Copa - Reprodução de redes sociais

Torcedores de Argentina e Inglaterra brigaram em estádio e também pelas ruas de Miami durante a CopaReprodução de redes sociais

Publicado 14/07/2026 13:17

reforçará o efetivo nas imediações do estádio, em áreas de grande circulação e nos principais pontos de encontro de torcedores.

A semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, marcada para quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), mobilizou um forte esquema de segurança em Atlanta. O Departamento de Polícia da cidade confirmou nesta terça que

O objetivo é reduzir o risco de incidentes antes, durante e depois da partida considerada pelo FBI como a de maior risco desta edição do torneio. Segundo as autoridades, equipes extras de policiais já começaram a atuar na operação.



"Essas medidas preventivas têm como objetivo proteger o público, inibir atividades criminosas e assegurar que moradores e visitantes possam aproveitar esse evento histórico com segurança", diz a nota oficial do departamento de polícia da cidade de Atlanta.

Histórico da rivalidade entre Inglaterra e Argentina



A avaliação leva em conta não apenas a rivalidade no campo, com confrontos marcantes na Copa como o de 1986 , como também tem forte relação com a Guerra das Malvinas, entre os dois países, em 1982.

A preocupação com a segurança aumentou diante do jogo, principalmente por causa de registros de brigas entre torcedores das duas seleções nos Estados Unidos. A última aconteceu em Miami, no domingo (12).





