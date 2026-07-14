Balogun admitiu que a polêmica sobre a expulsão afetou a seleção dos EUA - James Squire / Getty Images via AFP

Balogun admitiu que a polêmica sobre a expulsão afetou a seleção dos EUAJames Squire / Getty Images via AFP

Publicado 14/07/2026 11:26





“Minha reação inicial foi de felicidade por voltar. Mas, quando comecei a pensar melhor, percebi que isso geraria muita controvérsia”, disse o jogador, em entrevista ao programa ‘CBS Mornings’. Estados Unidos - Atacante dos Estados Unidos, Folarin Balogun admitiu que a anulação de sua expulsão afetou a seleção na Copa do Mundo. Ele havia recebido o cartão vermelho na segunda fase, diante da Bósnia. No entanto, depois de conversa com o presidente norte-americano, Donald Trump , a Fifa suspendeu a punição e o liberou para atuar nas oitavas de final.“Minha reação inicial foi de felicidade por voltar. Mas, quando comecei a pensar melhor, percebi que isso geraria muita controvérsia”, disse o jogador, em entrevista ao programa ‘CBS Mornings’.