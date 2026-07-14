Balogun admitiu que a polêmica sobre a expulsão afetou a seleção dos EUAJames Squire / Getty Images via AFP

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Theo Faria
Estados Unidos - Atacante dos Estados Unidos, Folarin Balogun admitiu que a anulação de sua expulsão afetou a seleção na Copa do Mundo. Ele havia recebido o cartão vermelho na segunda fase, diante da Bósnia. No entanto, depois de conversa com o presidente norte-americano, Donald Trump, a Fifa suspendeu a punição e o liberou para atuar nas oitavas de final.

“Minha reação inicial foi de felicidade por voltar. Mas, quando comecei a pensar melhor, percebi que isso geraria muita controvérsia”, disse o jogador, em entrevista ao programa ‘CBS Mornings’.
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“Era possível perceber um certo nervosismo entre os jogadores, porque era uma situação muito incomum. Conforme o jogo se aproximava, tentei manter o foco, mas foi difícil. Havia muito barulho do lado de fora, e é complicado ignorar isso”, complementou.

A decisão gerou muita polêmica e provocou várias críticas em meio ao torneio internacional. No fim das contas, Folarin Balogun entrou em campo, os Estados Unidos perderam para a Bélgica por 4 a 1 e deram adeus à disputa da Copa do Mundo.