Balogun admitiu que a polêmica sobre a expulsão afetou a seleção dos EUAJames Squire / Getty Images via AFP
“Minha reação inicial foi de felicidade por voltar. Mas, quando comecei a pensar melhor, percebi que isso geraria muita controvérsia”, disse o jogador, em entrevista ao programa ‘CBS Mornings’.
“Era possível perceber um certo nervosismo entre os jogadores, porque era uma situação muito incomum. Conforme o jogo se aproximava, tentei manter o foco, mas foi difícil. Havia muito barulho do lado de fora, e é complicado ignorar isso”, complementou.
A decisão gerou muita polêmica e provocou várias críticas em meio ao torneio internacional. No fim das contas, Folarin Balogun entrou em campo, os Estados Unidos perderam para a Bélgica por 4 a 1 e deram adeus à disputa da Copa do Mundo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.