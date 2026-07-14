Autor do segundo gol, Pedro Porro comemora a classificação da Espanha para a final da Copa do Mundo - FLORENCIA TAN JUN / GETTY IMAGES VIA AFP

Autor do segundo gol, Pedro Porro comemora a classificação da Espanha para a final da Copa do MundoFLORENCIA TAN JUN / GETTY IMAGES VIA AFP

Publicado 14/07/2026 19:17

Estados Unidos - Autor do segundo gol da Espanha sobre a França por 2 a 0 nesta terça-feira (14), pela semifinal da Copa do Mundo, Pedro Porro destacou que vive um sonho. Após a classificação da Fúria para a decisão, ele não escondeu a alegria e exaltou os companheiros de equipe pela partida.

"É um sonho que se tornou realidade. É realmente o meu maior sonho, estou tão feliz. Estou muito feliz pela atitude da equipe, do começo ao fim. Acho que fizemos uma partida brilhante. Fizemos tudo o que era preciso para passar. Parabéns a todos", disse Porro, em entrevista após o jogo.

Em seguida, o defensor admitiu ter jogado seus últimos minutos em campo "no sacrifício". Ele foi substituído aos 38 do segundo tempo, já com o placar em 2 a 0, por Marcos Llorente. O substituto era o titular da posição no começo do torneio e foi perdendo espaço justamente para Porro, que "tomou conta" da vaga.

"Eu não aguentava mais. Simplesmente. Como disse antes, a classificação é de todos os 26 (jogadores). O Marcos (Llorente) estava ali, pronto para ver se eu conseguiria continuar ou não", disse o defensor, antes de brincar sobre seu estado físico para a final. "Bom, vamos ver... em princípio, agora mesmo eu te diria que estou morto", completou, com risadas.

Classificada para a decisão, a Espanha enfrentará o vencedor do duelo entre Argentina e Inglaterra. As duas seleções vão se enfrentar nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, pela outra semifinal da Copa do Mundo.

*Sob supervisão de João Alexandre Borges