Vozinha acumulou boas atuações por Cabo Verde na Copa do Mundo - Roberto Schmidt / AFP

Vozinha acumulou boas atuações por Cabo Verde na Copa do MundoRoberto Schmidt / AFP

Publicado 14/07/2026 15:51

Cabo Verde - Protagonista de Cabo Verde na Copa do Mundo, Vozinha anunciou nesta última segunda-feira (13), nas redes sociais, que sua história de vida ganhará um documentário. A ideia é mostrar como foi se tornar uma grande celebridade mundial.

Aos 40 anos, o goleiro se tornou um fenômeno global na internet depois da Cazé TV iniciar uma campanha para que as pessoas o seguissem. O mutirão aconteceu durante a partida com a Espanha, na qual o arqueiro se destacou e segurou o empate por 0 a 0, ainda na fase de grupos. A reação do jogador ao movimento impulsionado pela emissora viralizou por todo o planeta.

Cabo Verde deu adeus a Copa do Mundo nas oitavas de final ao perder para a Argentina, por 3 a 2, na prorrogação. Apesar da derrota, Vozinha foi o nome do jogo. Agora, ele usa as redes sociais para mostrar a vida de goleiro e fazer publicidades com diversas marcas - uma delas foi a 'Ks Cinema Cabo Verde', produtora resposável pelo documentário.

Veja o anúncio de Vozinha:



