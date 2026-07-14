Didier Deschamps deixará o comando da França após a disputa pelo terceiro lugar da Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Deschamps lamenta queda da França na Copa: 'Jogadores estão arrasados'
Técnico questionou a arbitragem, mas reconheceu a superioridade da Espanha
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