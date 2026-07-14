Didier Deschamps deixará o comando da França após a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Didier Deschamps deixará o comando da França após a disputa pelo terceiro lugar da Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 14/07/2026 19:52

Estados Unidos - Após a derrota por 2 a 0 para a Espanha , pela semifinal da Copa do Mundo, o treinador Didier Deschamps reagiu à eliminação da França. O comandante admitiu que os espanhóis mostraram um "algo a mais" na partida e contou que os jogadores "estão arrasados". Ele também criticou o árbitro salvadorenho Iván Barton.

"Não era bem o que a gente esperava. Obviamente, tem muita decepção. Os jogadores estão arrasados porque a gente tinha muita ambição, mesmo que a gente precise ser lógico e reconhecer que hoje a gente ficou um pouco abaixo no plano técnico, contra uma equipe que dominou bem o jogo", iniciou Deschamps.

"A culpa é nossa, antes de tudo. Não quero culpar ninguém. Agora, faço uma pergunta e não vou responder: 'Será que o árbitro tem nível para apitar uma semifinal de Copa do Mundo?'. A gente teve alguns problemas, mas não vou responder. E não é porque a gente perdeu hoje que estou dizendo isso", continuou o treinador.

Por fim, Deschamps analisou as nuances da partida, que marcou o fim do sonho de conquistar sua terceira Copa do Mundo — que se somaria às de 1998 (como jogador) e 2018 (como treinador). Após a disputa do terceiro lugar, o técnico já anunciou que deixará a seleção da França, mas ainda não revelou o novo destino.

"A gente ficou um pouco abaixo e foi menos perigoso no ataque do que poderia ter sido. Com alguns erros técnicos, passes que poderiam ter criado chances. Temos que aceitar, é o nível mais alto. Vamos jogar a disputa pelo terceiro lugar, mas vamos jogar sem medo. Não quero jogar fora tudo que foi feito. Mas, nesse jogo, a Espanha mostrou algo a mais", completou Deschamps.

*Sob supervisão de João Alexandre Borges