Streamer surpreso com resposta do pai de MbappéReprodução/ Youtube IShowSpeed
| BREAKING: Kylian Mbappé’s dad just said Speed would BEAT Mbappé in a race pic.twitter.com/xPBbFsLsJU— Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 14, 2026
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