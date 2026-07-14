Streamer surpreso com resposta do pai de Mbappé - Reprodução/ Youtube IShowSpeed

Streamer surpreso com resposta do pai de MbappéReprodução/ Youtube IShowSpeed

Publicado 14/07/2026 17:23

Estados Unidos - O streamer IShowSpeed encontrou o pai do astro francês, Mbappé, antes do jogo entre França e Espanha nas semifinais da Copa do Mundo. Wilfred Mbappé, pai do atleta, afirmou que o influenciador venceria seu filho em uma corrida.

Conhecido ao redor do mundo pelo seu atleticismo, Speed já desafiou diversos atletas profissionais de corrida. Ele já venceu o campeão olímpico botsuanês, Letsile Tebogo e também teve um duelo acirrado contra o Noah Lyles, atual medalhista de ouro na prova de 100 metros das Olímpiadas.

Enquanto isso, Kylian Mbappé tem na Copa do Mundo de 2026 a arrancada mais rápida até o momento: 37,6 km por hora. Essa é a mesma velocidade média de Usain Bolt quando quebrou o recorde mundial de 100 metros rasos, nas Olímpiadas de Berlim, em 2009.

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