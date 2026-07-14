Raphael Claus apitou duas partidas da Copa do Mundo de 2026 - Reprodução de Instagram

Raphael Claus apitou duas partidas da Copa do Mundo de 2026Reprodução de Instagram

Publicado 14/07/2026 17:14

o árbitro brasileiro preferiu celebrar a segunda experiência no torneio e ignorar a polêmica na qual se viu envolvido pelo cartão vermelho dado a Balogun que posteriormente a Fifa anulou a suspensão.

Raphael Claus encerrou sua participação na Copa do Mundo e ficou marcado por ter sofrido um ataque direto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Chamado de "suspeito" na qual se viu envolvido pelo cartão vermelho dado a Balogun que posteriormente a Fifa anulou a suspensão.

"Sou muito grato a Deus por me permitir viver, mais uma vez, esse sonho. Minha gratidão às instituições que tenho a honra de representar pela confiança e pelo apoio. À minha família, que é meu alicerce, minha força e meu porto seguro", escreveu Claus no Instagram.



"Obrigado a todos que dedicaram um tempo para me enviar uma mensagem tanto nos momentos de alegria quanto nos desafios. Meu muito obrigado".



A polêmica declaração de Trump sobre Claus



O árbitro brasileiro apitou duas partidas nesta Copa do Mundo de 2026. A primeira foi Espanha 4x0 Arábia Saudita, pela fase de grupos, e o segundo, Estados Unidos 2x0 Bósnia, pela segunda fase.





Ao expulsar o destaque da seleção estadunidense, Claus virou alvo do governo americano, que produziu um relatório com informações falsas sobre a CPI da manipulação de resultados. Foi com base nele que Trump o criticou publicamente, após confirmar que telefonou para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para pedir a anulação da suspensão de Balogun, que pôde jogar as oitavas de final , contra a Bélgica.

"Eu vi o lance, e sou uma pessoa que ama esportes... Aquilo não foi uma falta. Nem mesmo uma infração. Esse árbitro é um pouco suspeito se você checar o passado dele. Ele fez uma marcação que ninguém pôde acreditar... Nosso melhor jogador, ou um de nossos melhores, e ele deu um cartão vermelho. Eu nem sabia o que isso significava", disse à imprensa.

