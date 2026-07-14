Raphael Claus apitou duas partidas da Copa do Mundo de 2026Reprodução de Instagram
Raphael Claus se pronuncia pela primeira vez desde ataque de Trump
Árbitro brasileiro virou alvo de polêmica ao expulsar destaque da seleção dos Estados Unidos
A polêmica declaração de Trump sobre Claus
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Camisa 10 histórico da Argentina foi protagonista de um dos duelos mais marcantes entre as seleções
CBF revela objetivos traçados para o próximo ciclo da Seleção
Entidade foca no ciclo para 2030 para o time masculino e na Copa do Mundo de 2027 para a equipe feminina
Após vitória, técnico da Espanha destaca o trabalho durante o ciclo
Ele foi o escolhido para substituir Luis Enrique, que não ficou no cargo após a eliminação na Copa do Mundo de 2022
Espanha mantém fama de carrasca da França em confrontos recentes; veja
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