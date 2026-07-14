Luis de la Fuente é o técnico da Espanha - Paul Ellis / AFP

Luis de la Fuente é o técnico da EspanhaPaul Ellis / AFP

Publicado 14/07/2026 20:52

Estados Unidos - Luis de la Fuente deu destaque para o trabalho da seleção durante o ciclo após a Espanha garantir vaga na Copa do Mundo de 2026. Na entrevista logo depois da vitória sobre a França por 2 a 0 nesta terça-feira (14), no AT&T Stadium, o treinador também citou o luxo que é estar na decisão do torneio.

"Há muita tensão acumulada. É uma grandíssima responsabilidade estar na final do Mundial. É um luxo e só para os escolhidos. Tem que assimilar tudo isso. Quando começamos há quase quatro anos, e com uma ideia... Fomos fiéis a ela e nos trouxe até aqui. Orgulhoso", afirmou o treinador.

Chegada de Luis de la Fuente

Luis Enrique, atualmente no PSG, era o treinador da Espanha, mas deixou o cargo após a eliminação para Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. Ainda em dezembro, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) confirmou que o substituto seria Luis de la Fuente.

Agenda

A final da Copa do Mundo está marcada para acontecer no próximo domingo (19), a partir das 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Já a disputa do terceiro lugar acontecerá no Hard Rock Stadium, em Miami, um dia antes, no sábado (18), às 18h (de Brasília).

Do outro lado da chave estão Inglaterra e Argentina. As duas seleções vão medir forças na quarta-feira (15), a partir das 16h (de Brasília), em Atlanta.