A Espanha está na final da Copa do Mundo - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

A Espanha está na final da Copa do MundoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 14/07/2026 18:41 | Atualizado 14/07/2026 18:42

Estados Unidos - A classificação da Espanha para a decisão da Copa do Mundo de 2026 agitou a web. A Fúria dominou e venceu os Bleus por 2 a 0 no AT&T Stadium, nesta terça-feira (14), pela semifinal do torneio.

A adversária da Espanha na decisão será o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina. Quem perder vai enfrentar a França na disputa pelo terceiro lugar.

Abaixo, confira os memes: