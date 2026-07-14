A Espanha está na final da Copa do MundoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
Veja os memes da vitória da Espanha sobre a França
A Fúria superou os Bleus por 2 a 0 e garantiu vaga na final da Copa do Mundo
Veja os memes da vitória da Espanha sobre a França
A Fúria superou os Bleus por 2 a 0 e garantiu vaga na final da Copa do Mundo
Espanha se impõe, vence a França e está na final da Copa do Mundo
Na decisão, a Fúria, que foi dominante diante dos Bleus, enfrentará o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina
Pai de Mbappé afirma que influenciador é mais rápido que seu filho
Craque francês alcançou a arrancada mais rápida da Copa do Mundo
Raphael Claus se pronuncia pela primeira vez desde ataque de Trump
Árbitro brasileiro virou alvo de polêmica ao expulsar destaque da seleção dos Estados Unidos
De Paul rebate críticas à defesa da Argentina: 'Melhores do mundo'
Meio-campista demonstrou confiança na equipe antes da semifinal da Copa do Mundo
Fifa divulga detalhes da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo
A celebração, que acontecerá no domingo (19), está prevista para começar às 14h30 (de Brasília)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.