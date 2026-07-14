A Espanha está na final da Copa do MundoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

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João Alexandre Borges
Estados Unidos - A classificação da Espanha para a decisão da Copa do Mundo de 2026 agitou a web. A Fúria dominou e venceu os Bleus por 2 a 0 no AT&T Stadium, nesta terça-feira (14), pela semifinal do torneio.
A adversária da Espanha na decisão será o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina. Quem perder vai enfrentar a França na disputa pelo terceiro lugar. 
Abaixo, confira os memes:
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