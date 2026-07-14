A Espanha superou a França e garantiu vaga na decisão da Copa do Mundo de 2026 - William Volcov/Parceiro

A Espanha superou a França e garantiu vaga na decisão da Copa do Mundo de 2026William Volcov/Parceiro

Publicado 14/07/2026 18:00

Estados Unidos - A Espanha é a primeira finalista da Copa do Mundo de 2026. Com uma grande atuação, a Fúria conquistou a vaga ao vencer a França por 2 a 0 no AT&T Stadium, nesta terça-feira (14), pela semifinal do torneio. Oyarzabal, de pênalti, e Pedro Porro anotaram os gols do jogo.

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A decisão da Copa do Mundo de 2026 acontecerá no domingo (19), a partir das 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Já a disputa do terceiro lugar está marcada para o sábado (18), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Inglaterra e Argentina vão medir forças na outra semifinal. As duas seleções vão se enfrentar na quarta-feira (15), a partir das 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

O jogo

A Espanha teve as duas grandes oportunidades no primeiro tempo, enquanto a França teve mais dificuldades para superar o sistema defensivo da Fúria. Nesse cenário, os espanhóis levaram a melhor na etapa inicial.

Aos 20 minutos, Digne cometeu falta em Lamine Yamal dentro da área, e o árbitro assinalou o pênalti. Oyarzabal foi para a cobrança e balançou a rede. Pouco depois da pausa para a hidratação, a França teve outra notícia ruim. O zagueiro Saliba sentiu um problema e não permaneceu em campo. Ele foi substituído por Lacroix.



A seleção espanhola passou perto de ampliar a vantagem na etapa inicial depois de uma saída errada do goleiro Maignan. A Fúria encaixou uma ótima jogada coletiva e só não balançou a rede porque Upamecano foi bem no lance, e a bola saiu em escanteio.

Pelo lado francês, o principal lance poderia ter acontecido aos 42 minutos, quando Mbappé foi acionado. Ele teria campo livre para avançar sem marcação, mas o goleiro Unai Simón estava ligado e saiu para dividir fora da área.

Já no segundo tempo, a França viu a situação ficar mais delicada. Isso porque Pedro Porro tabelou com Dani Olmo, entrou completamente livre de marcação na área e finalizou para ampliar a vantagem da Espanha aos 13 minutos. Pouco depois, inclusive, Lamine Yamal balançou a rede para anotar o que seria o terceiro gol espanhol, mas o impedimento foi assinalado.

A França teve muita dificuldade e não conseguiu reagir diante de uma Espanha que fazia um jogo muito sólido e equilibrado. E nem quando houve um raro vacilo da Fúria os Bleus conseguiram aproveitar.

Unai Simón saiu da área para afastar o perigo em um ataque francês, mas a sobra ficou com Doué. O atacante demorou a definir a jogada e, quando chutou, foi mal ao mandar a bola no goleiro, que já estava na área para ficar com a posse.

Assim, a partida terminou com vitória da Fúria sobre os Bleus por 2 a 0. Com essa atuação dominante, a Espanha foi a melhor seleção em campo e agora vai lutar pelo bi da Copa do Mundo. O único título veio em 2010.