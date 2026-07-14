Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca - Lucas Figueiredo / CBF

Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da TijucaLucas Figueiredo / CBF

Publicado 14/07/2026 22:11

A CBF promoveu uma reunião para apresentar o balanço do primeiro ano de gestão e detalhar o planejamento das Seleções feminina e masculina para os ciclos de 2027 e 2030, respectivamente. O encontro aconteceu nesta terça-feira (14), na sede da entidade, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.

"No caminho para 2030, dois grandes objetivos foram traçados: vencer a Copa América de 2028 e as Eliminatórias para a Copa do Mundo", diz um trecho do texto publicado no site da entidade.

Na reunião, o coordenador executivo das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, mostrou como foi a preparação da seleção brasileira masculina, desde a chegada de Ancelotti até a Copa.

Já em relação à seleção brasileira feminina, o técnico Arthur Elias mostrou o planejamento detalhado para a Mundial de 2027. A preparação prevê quatro Datas Fifa, de outubro de 2026 a abril de 2027.

O cronograma contempla: convocação para maio de 2027; um período de preparação entre 1º e 12 de junho; um amistoso para o dia 13; chegada ao Base Camp no dia 14; e a própria estreia na Copa do Mundo. O torneio será disputado 24 de junho a 25 de julho de 2027.

"Claro que esperávamos um resultado mais positivo (na Copa do Mundo Masculina), mas é importante mostrar tudo o que está acontecendo: o trabalho que vem sendo realizado na base, com integração entre as categorias, tanto no masculino como no feminino. Então o trabalho não para, é contínuo. Viramos uma página e agora voltamos o foco para o Mundial Feminino, além do ciclo para 2030", disse o presidente da CBF, Samir Xaud.