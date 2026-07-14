Árbitros da CBF já passaram por processo de instrução para as novas regras para coibir cera no futebolFabio Souza / CBF
CBF e clubes vão debater implementação de novas regras da Copa
Desejo é antecipar a utilização, seguindo a orientação das competições da Conmebol
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Ex-zagueiro de seleção europeia é preso por suspeita de corrupção
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O centroavante, que tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2027, esclareceu a mensagem
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