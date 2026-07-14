Árbitros da CBF já passaram por processo de instrução para as novas regras para coibir cera no futebol - Fabio Souza / CBF

Árbitros da CBF já passaram por processo de instrução para as novas regras para coibir cera no futebolFabio Souza / CBF

Publicado 14/07/2026 15:21

bom resultado apresentado no principal torneio de seleções.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou reuniões técnicas com os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro para tratar das novas regras implementadas na Copa do Mundo . A ideia é já colocá-las em prática durante as competições de 2026, diante do

Com base em relatórios realizados por uma empresa contratada, a entidade deseja convencer os clubes sobre a necessidade das novas regras ainda em 2026. Um dos motivos é melhorar o tempo de bola rolando nos jogos, com o limite de tempo para cobranças de tiros de meta e laterais (cinco segundos), assim como o prazo de um minuto para voltas a campo para os jogadores que pedirem atendimento médico.



"O encontro servirá para apresentar os estudos sobre impactos das mudanças de regras, compartilhar a experiência observada durante o Mundial e consolidar o cronograma para a adoção nas competições organizadas pela entidade", diz a nota oficial.



Outro fator que pesa na antecipação dessas novas regras - o prazo inicial seria 2027 - são as competições sul-americanas. A Conmebol já informou que a implementação já acontece neste segundo semestre e há a preocupação de que os times brasileiros sofram com a confusão por regras diferentes nos jogos a cada três dias.



Para ajudar os jogadores, a CBF também anunciou que disponibilizará sua equipe de arbitragem e seus instrutores para orientarem os elencos dos clubes brasileiros. A prioridade nos próximos dias são para aqueles que disputarão a segunda fase da Copa Sul-Americana: Vasco, Santos, Grêmio, Red Bull Bragantino.