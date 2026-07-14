Com lesão na panturrilha direita, Neymar jogou pouco na Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Com lesão na panturrilha direita, Neymar jogou pouco na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 14/07/2026 14:10 | Atualizado 14/07/2026 14:12

Campeão olímpico de 2016, Rogério Micale criticou Carlo Ancelotti pelo pouco aproveitamento de Neymar na Copa do Mundo. O técnico que atualmente está no Londrina vai na contramão dos que acham que a entrada do camisa 10 foi decisiva para a eliminação para a Noruega e acredita que deveria ter sido utilizado da mesma maneira que grandes jogadores em suas seleções.



"Neymar, para mim, é o melhor jogador brasileiro. Quem sou eu para falar de Ancelotti, mas o Neymar tinha que ser melhor aproveitado, assim como Messi é, como o Cristiano Ronaldo é, como o Salah... Eu tive a oportunidade de trabalhar no Egito e vi que existe todo um trabalho para o Salah poder render", avaliou em coletiva de imprensa.



Neymar foi a principal referência do time comandado por Micale que ganhou a inédita medalha de ouro da Olimpíada para o futebol brasileiro, na Rio-2016. Por já conhecer a qualidade do ex-comandado, o técnico acredita que poderia ter sido mais útil à seleção brasileira, mesmo admitindo que a questão física do camisa 10, que viajou com lesão na panturrilha direita, pode ter sido um problema para o italiano.



"Eu acho que a polêmica maior foi a questão de estar 100% fisicamente. O craque, o cara que faz a diferença, eu penso que tem algo diferente para contribuir, um peso de ser quem ele é, inclusive para os outros jogadores. Eu nunca abriria mão do Neymar", disse.



E Micale foi além. Para ele, o jogador de 34 anos deveria ser integrado ao ciclo para a próxima Copa do Mundo, em 2030.



"Eu quero ver o Neymar em campo. Eu pago ingresso para vê-lo. Tem muitos jogos no Brasil que eu não iria nem recebendo convite. Se o Neymar estiver participando, com o mínimo de condição, eu vou ao estádio. Neymar é indiscutível", completou.