Com lesão na panturrilha direita, Neymar jogou pouco na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
Técnico brasileiro critica Ancelotti e vê Neymar mal aproveitado
Camisa 10 do Santos segue como centro de polêmica sobre presença na Copa do Mundo
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