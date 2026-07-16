Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Sede da CBFLucas Figueiredo/CBF

Publicado 16/07/2026 22:29 | Atualizado 16/07/2026 22:29

Rio - A CBF anunciou uma novidade nesta quinta-feira (16). A entidade deu início a um processo de construção coletiva do novo regulamento dos Campeonatos Brasileiros das Séries A e B. De acordo com o comunicado, os clubes participarão de um ciclo de reuniões para debater e deliberar sobre as regras.

O movimento da Confederação dá continuidade ao diálogo aberto em abril, quando ela e os clubes começaram juntos a debater sobre a criação de uma liga. Aprimorar o regulamento é mais um passo na preparação do terreno para esse novo cenário no futebol brasileiro.

A entidade informou que o trabalho será organizado em cinco reuniões, de agosto a dezembro deste ano. Cada uma terá um bloco temático.

"O primeiro encontro, marcado para 10 de agosto, será dedicado à discussão sobre arbitragem. Estão previstas ainda reuniões nos dias 14 de setembro, para falar da organização das competições; 13 de outubro, para tratar de licenciamento e infraestrutura; 9 de novembro, sobre realização das partidas; e 7 de dezembro, em que se debaterá governança, fiscalização e integridade", diz um trecho do comunicado da CBF.

O presidente da entidade, Samir Xaud, valorizou a medida de construir um o regulamento em conjunto com os clubes.

"O futebol brasileiro precisa ser construído com diálogo e participação. Nossa gestão entende que não faz sentido que decisões importantes sejam tomadas sem ouvir quem disputa as competições. Nossa forma de trabalhar é com a CBF convidando os clubes para construir um regulamento moderno e alinhado às necessidades do nosso futebol. Um regulamento construído coletivamente fortalece as competições", disse Xaud.

A CBF informou que divulgará os avanços das deliberações a cada etapa. "O novo Regulamento das Séries A e B entrará em vigor na temporada de 2027", comunicou a entidade.