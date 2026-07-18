Kaká com a taça da Copa do Mundo - Divulgação / Fifa

Kaká com a taça da Copa do MundoDivulgação / Fifa

Publicado 18/07/2026 20:44

Rio - Campeão mundial pela seleção brasileira em 2002, Kaká, de 44 anos, mostrou preocupação com o atual momento e jejum do futebol do país na competição, que completará 28 anos em 2030 . O ex-jogador do Milan pediu que a CBF se inspire no modelo do futebol do Marrocos e também recupere o DNA do futebol brasileiro.

"Eles perderam para uma França que era uma das favoritas, mas fizeram uma ótima Copa do Mundo. Mais uma, aliás, pois na outra já tinham chegado na semifinal. Esses são exemplos legais para a gente ir buscando. A própria França, a própria Espanha. Se não me engano, do time da Espanha que jogou a final das Olimpíadas contra o Brasil, se não me engano, são 20 jogadores agora abastecendo", disse em entrevista à "ESPN".

Kaká trabalhou com Carlo Ancelotti no Milan e entende a importância de uma evolução tática, porém, sem perder as raízes que marcaram o futebol brasileiro.

"Então, são coisas que a gente pode usar nesse sentido, mas sempre com esse resgate do DNA do futebol brasileiro, da nossa criatividade, da espontaneidade, de improvisar, de criar. Acho que a gente tem que buscar isso, fazer esse mix. É super importante a parte tática, eu mesmo aprendi muito na Itália em relação a isso, mas a gente tem que fazer um mix dessa questão", concluiu.