Kaká com a taça da Copa do MundoDivulgação / Fifa
Kaká vê Marrocos como modelo e pede resgate da identidade da Seleção
Ex-apoiador, de 44 anos, fez parte do elenco campeão em 2002
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Ex-apoiador, de 44 anos, fez parte do elenco campeão em 2002
Mbappé retoma liderança na artilharia histórica da Copa do Mundo
Francês chegou a 22 gols e também assumiu o posto de maior goleador da atual edição
Em jogaço de dez gols, Inglaterra vence França e garante 3º lugar
Britânicos fazem melhor campanha em Copas desde o título de 1966; partida marcou despedida do técnico Didier Deschamps
AFA suspende jogos para preparar recepção da seleção da Argentina
Seleção busca o tetracampeonato contra a Espanha
Chelsea fecha portas para o Barcelona e João Pedro fica
Atacante, de 25 anos, ficou fora da Copa do Mundo
Guto Miguel não resiste a norte-americano e fica com vice no UTS Rio
João Fonseca, de 19 anos, terminou em sétimo lugar
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