Zinedine Zidane não trabalha como técnico desde 2021AFP
Zidane já tem data para assumir seleção da França, afirma jornal
Treinador, de 54 anos, não trabalha desde 2021
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Laporte disse, em entrevista, que ficou surpreendido pela arbitragem ter deixado passar incidentes na Copa, 'especialmente com a Argentina'
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