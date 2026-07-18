Zinedine Zidane não trabalha como técnico desde 2021 - AFP

Zinedine Zidane não trabalha como técnico desde 2021AFP

Publicado 18/07/2026 16:24

Rio - Dada como certa na imprensa europeia, a contratação de Zinedine Zidane para assumir o comando da seleção do país já tem data para ser oficializada. De acordo com informações do jornal "L'Equipe", o algoz do Brasil nas Copas de 1998 e 2006 deverá iniciar seu trabalho no dia 1º de setembro.

A saída de Deschamps já era certa desde o começo da competição. Ele trabalhou na França por 14 anos e teve seu ápice com o título da Copa de 2018. O treinador foi vice-campeão na Eurocopa de 2016 e na Copa do Mundo de 2026.

Apesar de estar no hall de lendas como Zagallo e Franz Beckenbauer, sendo campeão do mundo como atleta e treinador, Deschamps deixará a seleção francesa em baixa, por não ter conseguido mais títulos com uma geração considerada história pela França.

Zidane foi tricampeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid e só trabalhou no clube espanhol. Ele está sem emprego desde 2021. Eliminada pela Espanha na semifinal, a França irá disputar o terceiro lugar no sábado.