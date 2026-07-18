João Fonseca derrotou o Corentin Moutet - Agência O Dia

João Fonseca derrotou o Corentin MoutetAgência O Dia

Publicado 18/07/2026 15:56 | Atualizado 18/07/2026 16:25

Rio - A UTS Rio que vem fazendo a alegria dos cariocas nos últimos dias, no Maracanãzinho, terá um finalista brasileiro. O tenista Guto Miguel, de apenas 17 anos, está na decisão, depois de derrotar o argentino Francisco Cerundolo. Ele irá encarar o norte-americano Brandon Nakashima, atual número 32 do ranking da ATP, neste sábado (18), às 16h (de Brasília).

Torcida canta Evidências no intervalo do UTS Tennis



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Principal tenista brasileiro, João Fonseca, de 19 anos, participou da competição, mas acabou ficando fora da luta pelo título, ao perder para o australiano Nick Kyrgios. Porém, o jovem voltou a entrar em quadra neste sábado (18) para a disputa do sétimo lugar na competição e acabou superando o francês Corentin Moutet.

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Porém, o tenista carioca e os torcedores foram surpreendidos pelo adversário, que utilizou a camisa do Flamengo, equipe do coração de Fonseca durante o confronto. Apesar da tentativa de receber o apoio do público carioca, ele acabou sendo vaiado no Maracanãzinho.

João Fonseca bate francês Corentin Moutet, que vestiu camisa do Flamengo



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O UTS Rio é a etapa brasileira do Ultimate Tennis Showdown (UTS), uma liga de tênis inovadora e dinâmica criada em 2020 pelo técnico francês Patrick Mouratoglou. O evento é conhecido por suas regras exclusivas e modernas para atrair um público mais jovem.

É a primeira vez que a competição está sendo realizada na América do Sul e tem levado fãs de tênis ao local desde a última quinta-feira (16). O torneio se encerra neste sábado (18).