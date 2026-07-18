Rio - A UTS Rio que vem fazendo a alegria dos cariocas nos últimos dias, no Maracanãzinho, terá um finalista brasileiro. O tenista Guto Miguel, de apenas 17 anos, está na decisão, depois de derrotar o argentino Francisco Cerundolo. Ele irá encarar o norte-americano Brandon Nakashima, atual número 32 do ranking da ATP, neste sábado (18), às 16h (de Brasília).
Torcida canta Evidências no intervalo do UTS Tennis
Principal tenista brasileiro, João Fonseca, de 19 anos, participou da competição, mas acabou ficando fora da luta pelo título, ao perder para o australiano Nick Kyrgios. Porém, o jovem voltou a entrar em quadra neste sábado (18) para a disputa do sétimo lugar na competição e acabou superando o francês Corentin Moutet.
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Porém, o tenista carioca e os torcedores foram surpreendidos pelo adversário, que utilizou a camisa do Flamengo, equipe do coração de Fonseca durante o confronto. Apesar da tentativa de receber o apoio do público carioca, ele acabou sendo vaiado no Maracanãzinho.
João Fonseca bate francês Corentin Moutet, que vestiu camisa do Flamengo
O UTS Rio é a etapa brasileira do Ultimate Tennis Showdown (UTS), uma liga de tênis inovadora e dinâmica criada em 2020 pelo técnico francês Patrick Mouratoglou. O evento é conhecido por suas regras exclusivas e modernas para atrair um público mais jovem.
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