João Fonseca derrotou o Corentin MoutetAgência O Dia

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Pedro Logato
Rio - A UTS Rio que vem fazendo a alegria dos cariocas nos últimos dias, no Maracanãzinho, terá um finalista brasileiro. O tenista Guto Miguel, de apenas 17 anos, está na decisão, depois de derrotar o argentino Francisco Cerundolo. Ele irá encarar o norte-americano Brandon Nakashima, atual número 32 do ranking da ATP, neste sábado (18), às 16h (de Brasília). 
Principal tenista brasileiro, João Fonseca, de 19 anos, participou da competição, mas acabou ficando fora da luta pelo título, ao perder para o australiano Nick Kyrgios. Porém, o jovem voltou a entrar em quadra neste sábado (18) para a disputa do sétimo lugar na competição e acabou superando o francês Corentin Moutet.
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João Fonseca cumprimenta o público - Agência O Dia
João Fonseca cumprimenta o público - Agência O Dia
João Fonseca cumprimenta o público - Agência O Dia
João Fonseca cumprimenta o público - Agência O Dia
João Fonseca cumprimenta o público - Agência O Dia
João Fonseca derrotou o Corentin Moutet - Agência O Dia
João Fonseca celebra o sétimo lugar - Agência O Dia
João Fonseca ficou de fora da luta pelo título - Agência O Dia
UTS Rio vem empolgando os cariocas - Agência O Dia
UTS Rio tem sido sucesso no Maracanãzinho - Agência O Dia
Corentin Moutet utilizou camisa do Flamengo - Agência O Dia
Porém, o tenista carioca e os torcedores foram surpreendidos pelo adversário, que utilizou a camisa do Flamengo, equipe do coração de Fonseca durante o confronto. Apesar da tentativa de receber o apoio do público carioca, ele acabou sendo vaiado no Maracanãzinho.
O UTS Rio é a etapa brasileira do Ultimate Tennis Showdown (UTS), uma liga de tênis inovadora e dinâmica criada em 2020 pelo técnico francês Patrick Mouratoglou. O evento é conhecido por suas regras exclusivas e modernas para atrair um público mais jovem.
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É a primeira vez que a competição está sendo realizada na América do Sul e tem levado fãs de tênis ao local desde a última quinta-feira (16). O torneio se encerra neste sábado (18).