Leonardo Jardim, treinador do Flamengo - Reprodução / YouTube

Leonardo Jardim, treinador do FlamengoReprodução / YouTube

Publicado 18/07/2026 15:35

O zagueiro Léo Pereira se reapresentou ao Flamengo na última quinta-feira (16), após servir à seleção brasileira na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá.



Entretanto, o zagueirão pode estar com os dias contados, e uma eventual saída não é desconsiderada.



Léo Pereira está confortável no clube, que não quer sua venda, por isso o zagueiro só deixaria o time por uma proposta irrecusável.



Bap, presidente do Mengão, vem dizendo em recentes entrevistas que só venderá jogadores se os valores permitirem que se contrate atletas ainda melhores.



O Besiktas, da Turquia, aparece como um dos principais interessados no zagueiro rubro-negro.



Com uma profunda reformulação financeira, o clube chegou a sondar o staff do atleta, que deixou os turcos à vontade para negociarem com o Flamengo. Assim, ficará nas mãos do Flamengo a decisão sobre vender ou não o seu camisa 4.