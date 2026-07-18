Leonardo Jardim, treinador do FlamengoReprodução / YouTube
Entretanto, o zagueirão pode estar com os dias contados, e uma eventual saída não é desconsiderada.
Léo Pereira está confortável no clube, que não quer sua venda, por isso o zagueiro só deixaria o time por uma proposta irrecusável.
Bap, presidente do Mengão, vem dizendo em recentes entrevistas que só venderá jogadores se os valores permitirem que se contrate atletas ainda melhores.
O Besiktas, da Turquia, aparece como um dos principais interessados no zagueiro rubro-negro.
Com uma profunda reformulação financeira, o clube chegou a sondar o staff do atleta, que deixou os turcos à vontade para negociarem com o Flamengo. Assim, ficará nas mãos do Flamengo a decisão sobre vender ou não o seu camisa 4.
Caso a proposta seja feita pelo clube turco e o Mengão aceite, Léo Pereira pode jogar com Mohamed Salah, que está em fase final de negociação para jogar pelos águias negras.
Outro jogador que foi sondado pelo Besiktas é o lateral-direito Daniel Salles.
Apesar das sondagens, porém, o Besiktas ainda não levou ao Flamengo qualquer propostas pelos atletas citados nesta matéria.
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