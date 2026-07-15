Leonardo Jardim celebra gol do Flamengo sobre o Coritiba, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo
Para o jogo desta sexta-feira, o técnico não deve contar com Arrascaeta e Lucas Paquetá, mas pode ter os retornos de Nicolás De La Cruz e Varela.
Gonzalo Plata, que se apresentou nesta terça-feira (14), ainda deve ficar de fora para recuperar a condição física e deve reestrear no Campeonato Brasileiro, no dia 22, contra a Chapecoense, em Santa Catarina.
O mesmo deve acontecer com Léo Pereira, que retornou aos treinos nesta quarta-feira (15) e ainda precisará de mais tempo para ficar à disposição do treinador rubro-negro.
Aliás, nesta quarta-feira (15), o empresário do jogador, Ricardo Scheidt, desmentiu a informação de que o zagueiro estaria negociando uma transferência para o Monaco, da França, equipe agora comandada pelo ex-técnico do Flamengo, Filipe Luís.
Segundo apuramos, nem Léo Pereira nem Evertton Araújo têm, neste momento, qualquer negociação em andamento para deixar o clube.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.