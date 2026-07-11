Lucas Paquetá durante atividade no FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
"A avaliação não foi correspondida. Inicialmente eram 15 dias. Paramos por três semanas e, quando cheguei, ele continuava em tratamento. Por isso, não tem data para voltar."
Em compensação, Ayrton Lucas, que sofreu com dores e precisou ser substituído no último amistoso contra o Lausanne, se recuperou e treinou com o grupo nesta sexta-feira (10), podendo estar à disposição do treinador para o confronto com o Benfica.
O Flamengo retorna ao Rio de Janeiro nesse domingo (12) e ainda terá mais o amistoso, contra o Olimpia, na próxima sexta (17), em Brasília, antes de enfrentar a Chapecoense, cinco dias depois, pelo Campeonato Brasileiro.
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