Thiago Almada em campo pelo Atlético de MadridAndy Buchanan / AFP

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Fabrício Lopes
O Flamengo segue no mercado à procura de um substituto para Arrascaeta, e Thiago Almada é muito bem visto pelos dirigentes rubro-negros. Entretanto, o clube pode ter que competir com duas grandes forças que apareceram interessadas no jogador de Diego Simeone.

Recentemente, José Boto, diretor-técnico do Flamengo, falou sobre o atleta que foi campeão do Brasileirão e da Libertadores em 2024 pelo Botafogo.

"Falaram que o River Plate fez uma oferta por ele agora. Mas será que é verdade que ele vai para lá? Eu não tenho essa certeza. Almada é um entre outros vários jogadores que cabem no Flamengo. Agora, para vir, precisa ter condições para isso", declarou o dirigente em entrevista ao site Coluna do Fla.
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Stefano Di Marco, presidente do River Plate, falou neste fim de semana sobre a possibilidade de contar com o meia argentino:

"A operação de Almada é muito complexa, porque o valor da transferência é significativo. Não por ele pessoalmente. O River não deve temer esses valores se o potencial do jogador nos permitir avançar".
Thiago Almada é cobiçado pelo Flamengo e por outros três grandes clubes - Canal Resenha Rubro Negra
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Di Marco deu a declaração após ser questionado sobre o interesse de clubes como Al-Ahli e Benfica no atleta.

O Al-Ahli inclusive teria subido o sarrafo ao ofertar ao Atlético de Madrid cerca de 30 milhões de euros ao invés dos 20 milhões pedidos inicialmente pelos 50% do jogador.

Mas em declarações recentes Almada deixou claro que gostaria de permanecer na Europa. Se o Benfica formalizar a proposta, pode ser que o meia argentino opte por se mudar para Lisboa.

Enquanto isso, resta ao River Plate e ao Flamengo torcerem para que nenhum destes clubes tenha sucesso na contratação de Almada para que possam entrar de vez nas negociações.
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