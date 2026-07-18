Neymar participa de treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar participa de treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 18/07/2026 13:33 | Atualizado 18/07/2026 13:34

Rio - O atacante Neymar, de 34 anos, participou do treino do Santos, neste sábado (18), junto dos seus companheiros. Foi a primeira vez que o camisa 10 participou da atividade com o grupo, desde que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo.

O craque se reapresentou na última sexta-feira (17). Ele passou por exames médicos e físicos e permaneceu apenas nas dependências internas do centro de treinamento. Apesar do retorno aos treinamentos, Neymar ainda não tem data para voltar a jogar.

Na Copa do Mundo, Neymar entrou em campo em apenas duas partidas contra Escócia e Noruega, atuando por poucos minutos. Durante as férias, o camisa 10 permaneceu nos Estados Unidos antes de retornar ao Brasil.

O atacante, de 34 anos, tem contrato com o Santos até o fim do ano. Neymar pretende cumprir o vínculo e depois decidir o seu futuro. Uma transferência para um mercado com menos cobrança ou aposentadoria estão sendo avaliados.