Neymar participa de treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC.
Neymar treina pela primeira vez com companheiros de Santos depois da Copa
Atacante, de 34 anos, não tem previsão de volta aos gramados
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