Newton é reforço do São PauloDivulgação / São Paulo
! #VamosSãoPaulo— São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 17, 2026
Gutierre Filmes pic.twitter.com/Bm8yXC0Gzm
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Zubeldía explica opção por Hulk como titular contra o Bragantino
Técnico do Fluminense também elogiou o atacante
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Camisa 10 da seleção argentina também exaltou o jogador espanhol
Com gol no fim, Fluminense arranca empate com o Bragantino
Partida foi marcada por três expulsões
Em jogo de seis gols, Flamengo vence o amistoso diante do Olimpia
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