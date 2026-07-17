Newton é reforço do São Paulo - Divulgação / São Paulo

Newton é reforço do São PauloDivulgação / São Paulo

Publicado 17/07/2026 16:11

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira (17) a contratação do volante Newton, que estava no Botafogo . O vínculo do jogador com o Tricolor Paulista vai até 31 de dezembro de 2029.

"Estou muito feliz e não vejo a hora de encontrar a torcida. Quando um tricampeão mundial te chama, é difícil recusar. Fiquei contente com a possibilidade de vir para cá e quero ajudar o clube nos objetivos da temporada. A torcida do São Paulo canta o jogo todo, e a gente sente essa energia em campo", afirmou, ao site do clube paulista.

Newton é natural de Salvador (BA) e se profissionalizou na Jacuipense. Ele, que ainda passou por empréstimo no Bahia de Feira, foi anunciado pelo Botafogo em agosto de 2022 junto com outros atletas para o time sub-23.

Posteriormente, passou a ser utilizado pela equipe profissional do Glorioso. Em 2024, o volante teve uma passagem por empréstimo pelo Criciúma.