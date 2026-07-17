Comemoração de Lorran e Evertton AraújoAdriano Fontes / Flamengo
Em jogo de seis gols, Flamengo vence o amistoso diante do Olimpia
Pedro, Lorran, Bruno Henrique e Luiz Araújo marcaram para o Rubro-Negro
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