Paquetá posando para a nova campanha do Flamengo - Reprodução/X @Flamengo

Paquetá posando para a nova campanha do FlamengoReprodução/X @Flamengo

Publicado 17/07/2026 13:30 | Atualizado 17/07/2026 13:32

Rio - O perfil oficial do Atlético-MG respondeu com ironia à postagem postagem do Flamengo que promove a nova campanha 'Manto da Nação' . O clube mineiro dá a entender que o Rubro-Negro plagiou o projeto 'Manto da Massa'.

Ao compartilhar o projeto do rival, o Galo colocou o emoji de dois olhos como legenda. Nas redes sociais, isso significa curiosidade ou, no caso, uma intriga no sentido de "estamos de olho" observando a situação. A mensagem foi uma resposta aos seus torcedores que repercutiram bastante o que consideraram uma cópia.

Afinal, o Atlético Mineiro lançou nos últimos anos o projeto 'Manto da Massa', para um concurso no qual os torcedores davam sugestões para a nova camisa, um ideia bem semelhante à do Flamengo. A campanha mineira foi de 2020 a 2024, acabando após a mudança do fornecedor de material esportivo.

Em resposta, a torcida do Flamengo relembrou que o clube havia feito uma ação semelhante antes os mineiros, em 2017. Naquele ano, o torcedor, André Lima criou a camisa amarela com detalhes em azul chamada de "Casa e História" . A peça foi desenvolvida para o terceiro uniforme do Rubro-Negro..

A campanha da nova camisa do Flamengo

Pelas rede sociais do clube e dos jogadores, o Flamengo anunciou a abertura de inscrições para o concurso "Manto da Nação", na terça-feira (14). A campanha consiste em torcedores criarem designs e os 10 melhores serão escolhidos para ir a votação popular para escolher como como será a nova terceira camisa para a temporada de 2027.

*Reportagem do estagiário João André Pombo sob a supervisão de Hugo Perruso