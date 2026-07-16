Ex-volante do Flamengo, João Gomes fez boa temporada pelo Wolverhampton, apesar da queda na Premier League - Reprodução / Wolverhampton

Ex-volante do Flamengo, João Gomes fez boa temporada pelo Wolverhampton, apesar da queda na Premier LeagueReprodução / Wolverhampton

Publicado 16/07/2026 10:00

O Aston Villa finalizou a compra de João Gomes, que só precisa ser aprovado nos exames médicos para assinar o contrato. Rebaixado, o Wolverhampton aceitou vender o jogador, e parte do valor irá para o Flamengo, que tem direito a 10% da venda, além de 3,5% por ser o clube formador.



A negociação girou por volta de 41,3 milhões de euros (cerca de R$ 239,5 milhões), segundo o jornal Birmingham Live. Desta maneira, o Flamengo teria a receber algo em torno de 5,57 milhões de euros (R$ 32,3 milhões).



João Gomes já rendeu aos cofres rubro-negros outros 18,7 milhões de euros (R$ 103,2 milhões na cotação da época) pela venda ao Wolverhampton, em 2023.

suprir a saída de Tielemans, O volante de 25 anos chega ao Aston Villa para vendido ao Manchester United pelo mesmo valor. Além disso, o elenco perdeu Amadou Onana, que sofreu uma grave lesão em um dos joelhos e ficará para por um longo período.

João Gomes esteve na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo e tem grande chance de fazer parte do início do novo ciclo para 2030. Ele esteve perto de ser negociado ao Atlético de Madrid até por um valor maior, de cerca de 45 milhões de euros, mas a negociação não foi adiante.