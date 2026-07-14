Youri Tielemans é o novo reforço do Manchester UnitedDivulgação / Manchester United

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Theo Faria
Inglaterra - O Manchester United anunciou nesta terça-feira (14) a contratação de Youri Tielemans, destaque da Bélgica na Copa do Mundo. O meio-campista, que estava no Aston Villa, também da Inglaterra, assinou vínculo com os Red Devils até junho de 2031.

“É difícil descrever o quanto estou orgulhoso por me juntar ao clube. É incrível, o objetivo de anos de dedicação desde que me apaixonei pelo futebol”, disse o jogador, ao site oficial do clube.

O volante assumiu a braçadeira de capitão dos belgas durante o torneio internacional. A seleção foi eliminada ao perder para a Espanha por 2 a 1, nas quartas de final. Ao todo, Youri Tielemans fez dois gols em cinco jogos, todos como titular.

O anúncio do Manchester United