Youri Tielemans é o novo reforço do Manchester UnitedDivulgação / Manchester United
“É difícil descrever o quanto estou orgulhoso por me juntar ao clube. É incrível, o objetivo de anos de dedicação desde que me apaixonei pelo futebol”, disse o jogador, ao site oficial do clube.
O volante assumiu a braçadeira de capitão dos belgas durante o torneio internacional. A seleção foi eliminada ao perder para a Espanha por 2 a 1, nas quartas de final. Ao todo, Youri Tielemans fez dois gols em cinco jogos, todos como titular.
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