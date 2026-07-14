Andrés Gómez em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Andrés Gómez em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 14/07/2026 22:30

Rio - Depois de ficar a serviço da Colômbia na Copa do Mundo, Andrés Gómez está de volta ao Vasco . O atacante se reapresentou ao Cruz-Maltino e participou do treino no CT Moacyr Barbosa nesta terça-feira (14).

A Colômbia se despediu do torneio ao perder para a Suíça nos pênaltis por 4 a 3, no dia 7 de julho. Gómez foi reserva da seleção durante a Copa e foi acionado apenas uma vez, na reta final da vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão, pela primeira rodada da fase de grupos.

O Cruz-Maltino tem compromisso já na quinta-feira (16). O Vasco enfrentará o Vitória no Barradão, a partir das 19h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, Gigante da Colina soma 20 pontos e está dentro da zona de rebaixamento, em 17º. Já o Vitória tem 22 pontos e ocupa a 13ª posição.