Andrés Gómez em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Andrés Gómez retorna ao Vasco após período com a Colômbia na Copa
Atacante treinou no CT Moacyr Barbosa
Andrés Gómez retorna ao Vasco após período com a Colômbia na Copa
Atacante treinou no CT Moacyr Barbosa
Pouco tempo, defesa, má fase: os desafios do novo técnico do Vasco
Pedro Emanuel estreia no Cruz-Maltino contra o Vitória e tem muitas questões a trabalhar
Paulinho celebra grandeza do Vasco e elogia dupla de laterais
Jogador, de 22 anos, foi contratado para o segundo semestre
Diretor explica escolha do Vasco pelo técnico Pedro Emanuel
Admar Lopes também abordou a negociação frustrada por Fernando Seabra, do Coritiba
Torcedores do Vasco não acreditam em declaração de novo técnico; veja
Pedro Emanuel foi anunciado no Vasco nesta segunda-feira (13)
Pedro Emanuel compreende ceticismo em chegada ao Vasco: 'Desafio'
Treinador, de 51 anos, foi apresentado nesta segunda (13)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.