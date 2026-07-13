Pedro Emanuel (D) ao lado de Admar Lopes, diretor executivo do VascoMatheus Lima / Vasco

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Pedro Logato
Rio - Novo treinador do Vasco, Pedro Emanuel, de 51 anos, foi apresentado nesta segunda-feira (13), no CT Moacyr Barbosa, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. O português, que nasceu em Angola, abordou o tamanho da missão de assumir o clube, depois de duas mudanças no comando técnico na atual temporada.
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"O desafio é grande. Nós temos uma intervenção que tem que ser imediata, porque, como é lógico, em dezoito rodadas o clube trocou duas vezes de treinador. As coisas não estão bem, mas isso faz parte do que foi a nossa preparação ao longo de vários anos", disse.
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O treinador, que teve passagens por clubes portugueses e do mundo árabe, admitiu que a desconfiança sobre seu trabalho é natural, devido o desconhecimento.
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"Compreendo também o ceticismo de vocês em relação à escolha do meu nome. Viemos para organizar, para sermos compactos, para transmitir a confiança que os jogadores neste momento necessitam, mais do que ninguém. Eles precisam disso no nosso processo de treino, no nosso processo de jogo", afirmou.
O novo treinador falou com a imprensa e com os torcedores explicando sua forma de ver futebol e como ele pretende implementar o seu estilo.
"Momentos em que possamos ter a bola e sermos nós a comandar o jogo com a bola. Momentos em que vamos ter que defender organizados, com rigor, com competência. E acima de tudo com agressividade, que tem que ser a nossa imagem principal, para que possamos ter esse sucesso que nós pretendemos naquilo que são os resultados. Chegando e olhando para a exigência de um Vasco e da torcida, queremos uma equipe competitiva e a disputar os jogos até o final. E é isso que nós vamos introduzir na nossa equipe". contou.
Pedro Emanuel assume o Vasco em um momento complicado. O Cruz-Maltino está na zona de rebaixamento na metade da disputa do Brasileirão.
"A tabela do Brasileirão nos diz muito. É prioridade voltar a pôr o Vasco no lugar onde merece. Temos que colocar o Brasileirão como merece. Não diria que a situação é delicada, são poucos pontos de diferença. A história do Vasco é de conquistas, e isso tem que fazer parte da nossa essência. O nosso desafio será esse. Quando entrei nesse CT senti a energia e a grandeza do clube. O que encontrei aqui é muito positivo. Esse é o alicerce para o que vem aí", concluiu.
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Pedro Emanuel (D) ao lado de Admar Lopes, diretor executivo do Vasco
Pedro Emanuel foi apresentado pelo Vasco
Pedro Emanuel foi apresentando hoje, no CT do Vasco