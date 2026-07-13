Pedro Emanuel em sua chegada ao Rio de Janeiro, no aeroportoFoto: Jéssica Maldonado/ge

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João André Pombo
Rio - Pedro Emanuel, treinador português de 51 anos, anunciado pelo Vasco, nesta segunda-feira (13), declarou na coletiva que seu pai é torcedor assumido Cruz-Maltino. Apesar disso, os torcedores não sentiram tanta firmeza na colocação do português.
O novo técnico disse que descobriu essa paixão escondida do pai quando contou que se tornaria treinador do Vasco. A emoção foi visível, de acordo com Pedro Emanuel.
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Contudo, a torcida vascaína na rede social "X", o antigo Twitter, não levou tão a sério. Uma parte relembrou que Lisca, ex-técnico do clube, declarou que suas filhas eram vascaínas, na sua chegada, algo que não foi visto com tanto crédito assim.
Veja as declarações:
 
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Torcedores do Vasco ironizando declaração do novo treinador - Reprodução/X @FelipeMagnanini
Torcedores do Vasco ironizando declaração do novo treinador - Reprodução/X @Wallace_RAVO
Torcedores do Vasco ironizando declaração do novo treinador - Reprodução/X @vascoconect1
Torcedores do Vasco ironizando declaração do novo treinador - Reprodução/X @renatoode
Torcedores do Vasco ironizando declaração do novo treinador - Reprodução/X @m4m3d355
Torcedores do Vasco ironizando declaração do novo treinador - Reprodução/X @rr_vasco
Torcedores do Vasco ironizando declaração do novo treinador - Reprodução/X @whpresuntinho13
Torcedores do Vasco ironizando declaração do novo treinador - Reprodução/X @adrian172250
Torcedores do Vasco ironizando declaração do novo treinador - Reprodução/X @edufsoares86
Torcedores do Vasco ironizando declaração do novo treinador - Reprodução/X @gldegusta
 * Matéria sob a supervisão de Pedro Logato