Pedro Emanuel em sua chegada ao Rio de Janeiro, no aeroporto - Foto: Jéssica Maldonado/ge

Pedro Emanuel em sua chegada ao Rio de Janeiro, no aeroportoFoto: Jéssica Maldonado/ge

Publicado 13/07/2026 16:46 | Atualizado 13/07/2026 16:56

Rio - Pedro Emanuel, treinador português de 51 anos, anunciado pelo Vasco, nesta segunda-feira (13), declarou na coletiva que seu pai é torcedor assumido Cruz-Maltino. Apesar disso, os torcedores não sentiram tanta firmeza na colocação do português.

O novo técnico disse que descobriu essa paixão escondida do pai quando contou que se tornaria treinador do Vasco. A emoção foi visível, de acordo com Pedro Emanuel.

Contudo, a torcida vascaína na rede social "X", o antigo Twitter, não levou tão a sério. Uma parte relembrou que Lisca, ex-técnico do clube, declarou que suas filhas eram vascaínas, na sua chegada, algo que não foi visto com tanto crédito assim.

Veja as declarações:

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* Matéria sob a supervisão de Pedro Logato