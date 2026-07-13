Pedro Emanuel em sua chegada ao Rio de Janeiro, no aeroportoFoto: Jéssica Maldonado/ge
Torcedores do Vasco não acreditam em declaração de novo técnico; veja
Pedro Emanuel foi anunciado no Vasco nesta segunda-feira (13)
Torcedores do Vasco não acreditam em declaração de novo técnico; veja
Pedro Emanuel foi anunciado no Vasco nesta segunda-feira (13)
Pedro Emanuel compreende ceticismo em chegada ao Vasco: 'Desafio'
Treinador, de 51 anos, foi apresentado nesta segunda (13)
Vasco tem interesse na contratação de ex-zagueiro do Botafogo
Jogador, de 21 anos, pouco atuou no futebol inglês
Emprestado pelo Vasco, Ray Breno aposta em evolução no Juventude
Com multa fixada em 40 milhões de euros, meia celebra sequência no Sul e deixa futuro em aberto
Vasco intensifica busca por reforços após retorno de Pedrinho
Presidente estava afastado por causa de intervenção judicial na SAF
De férias após eliminação do Brasil na Copa, Rayan visita CT do Vasco
Jogador acompanhou atividade no CT Moacyr Barbosa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.