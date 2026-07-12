Pedrinho retorna após Justiça suspender intervenção na SAFMatheus Lima/Vasco
Vasco intensifica busca por reforços após retorno de Pedrinho
Presidente estava afastado por causa de intervenção judicial na SAF
Emprestado pelo Vasco, Ray Breno aposta em evolução no Juventude
Com multa fixada em 40 milhões de euros, meia celebra sequência no Sul e deixa futuro em aberto
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De férias após eliminação do Brasil na Copa, Rayan visita CT do Vasco
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Pedrinho agradece à 'família Lamacchia' em retorno à SAF do Vasco
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Thiago Mendes participa de jogo-treino, e novo treinador é apresentado
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