Pedrinho retorna após Justiça suspender intervenção na SAF - Matheus Lima/Vasco

Pedrinho retorna após Justiça suspender intervenção na SAFMatheus Lima/Vasco

Publicado 12/07/2026 11:30

Rio - Após a Justiça do Rio de Janeiro suspender a intervenção na SAF, o Vasco retomou o planejamento do futebol para a sequência da temporada. Com o retorno do presidente Pedrinho, o Cruz-Maltino intensificou a busca por reforços e prioriza as contratações de quatro posições, segundo o "ge".

A busca por um novo treinador era o principal objetivo do Vasco. Após demitir Renato Gaúcho na véspera da reapresentação do elenco, o Cruz-Maltino demorou para encontrar um substituto e perdeu quase todo o período de intertemporada, mas chegou a um acordo com Pedro Emanuel.

O técnico português foi apresentado ao elenco neste último sábado (11), no CT Moacyr Barbosa. A atividade também ficou marcada pelo retorno do presidente Pedrinho ao CT Moacyr Barbosa. O mandatário estava afastado do futebol vascaíno por causa da intervenção na SAF.

Com o afastamento de Pedrinho, o Vasco viu as negociações com o técnico Franclim Carvalho, do Botafogo, e o meia Deossa, do Real Betis, da Espanha, fracassarem. A instabilidade jurídica do clube pesou para as partes desistirem de avançar nas conversas.

O Vasco prioriza a contratação de um e um atacante de lado, além de um zagueiro e centroavante. No início do ano, o Cruz-Maltino contratou jogadores como Hinestroza, Spinelli e Brenner, além de renovar com Cuesta, mas nenhum deles se firmou no primeiro semestre e ligou um alerta na diretoria.