Paulinho, lateral-esquerdo recém contratado pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Paulinho, lateral-esquerdo recém contratado pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 11/07/2026 11:45

Rio - O Vasco oficializou a contratação do lateral-esquerdo Paulinho para reforçar o elenco no segundo semestre. O jogador de 22 anos, que estava em fim de contrato com o América-MG, assinou um vínculo em definitivo com o Gigante da Colina válido até dezembro de 2029. O clube carioca já havia encaminhado a chegada do atleta em fevereiro deste ano, quando firmou um pré-contrato.



Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF desde a última quinta-feira (9), o novo reforço já treina normalmente com o restante do elenco no CT Moacyr Barbosa. A expectativa é que o defensor seja relacionado para o confronto contra o Vitória, agendado para o dia 16 de julho, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro.



Natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Paulo Ricardo Alves Ibelli fez toda a formação nas categorias de base do América-MG. Em 2026, o lateral disputou 22 partidas pelo time profissional, com três gols e duas assistências até o momento.



A diretoria do Vasco confirmou que a apresentação oficial do atleta será realizada nesta segunda-feira (13), em coletiva de imprensa.