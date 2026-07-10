Thiago Mendes no jogo entre Vasco e Athletico-PR - Matheus Lima/Vasco

Thiago Mendes no jogo entre Vasco e Athletico-PRMatheus Lima/Vasco

Publicado 10/07/2026 22:51

Rio - A mulher do volante Thiago Mendes, Kelly Mendes, se explicou após fazer um post no story do Instagram que agitou a torcida do Vasco nesta sexta-feira (10) . Inicialmente, ela publicou uma foto do marido, aparentemente em uma clínica, e escreveu: "Alguém caiu no buraco no campo (acredite se quiser) hoje no treino... Bora de ressonância no tornozelo, não vai ser nada".

a esposa thiago mendes postou isso e apagou pic.twitter.com/EddPyFy0nM — out of context brasileirão (@oocbrsao) July 10, 2026

O post, porém, foi apagado. Na sequência, ela esclareceu: "A foto realmente era de um exame que ele estava fazendo, mas não é nada grave. A história do 'buraco' era só uma piada nossa".



Thiago Mendes é um dos destaques do Vasco, que tem compromisso pelo Brasileirão já na semana que vem. O Cruz-Maltino enfrentará o Vitória na próxima quinta-feira (16), a partir das 19h30, no Barradão. A partida é válida pela 19ª rodada do campeonato.

Veja a publicação:

Gente, preciso esclarecer uma coisinha.

Os stories anteriores, que inclusive eu já apaguei, do Thiago no hospital, eram uma brincadeira com um toque de ironia. A foto realmente era de um exame que ele estava fazendo, mas não é nada grave.

A história do "buraco" era só uma piada nossa. Sinceramente, eu não imaginei que isso fosse repercutir tanto e virar notícia em tantos lugares.

Graças a Deus está tudo bem com ele. Não aconteceu nada grave.

E quero aproveitar para dizer que, a partir de hoje, vou preservar mais esse lado da nossa vida. Percebi que qualquer publicação minha acaba tomando uma proporção muito maior do que a intenção original.

Esclarecimento de Kelly Mendes Reprodução / Instagram @kellymendes_