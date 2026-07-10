Thiago Mendes no jogo entre Vasco e Athletico-PRMatheus Lima/Vasco
a esposa thiago mendes postou isso e apagou pic.twitter.com/EddPyFy0nM— out of context brasileirão (@oocbrsao) July 10, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Thiago Mendes no jogo entre Vasco e Athletico-PRMatheus Lima/Vasco
a esposa thiago mendes postou isso e apagou pic.twitter.com/EddPyFy0nM— out of context brasileirão (@oocbrsao) July 10, 2026
Caiu em buraco no campo? Mulher de Thiago Mendes se explica após post
Publicação no story do Instagram agitou a torcida do Vasco, mas foi apagado
Novo técnico do Vasco, Pedro Emanuel chega ao Rio: 'Clube gigante'
Português já foi anunciado pelo Cruz-Maltino
Justiça aceita pedido do Vasco e suspende intervenção na SAF
Pedrinho volta a ter poder no futebol do clube
Thiago Mendes se machuca, passa por exames e vira dúvida no Vasco
Cruz-Maltino nega que problema foi ocasionado por gramado do CT
Vasco faz nova aposta em técnico português depois de dois fracassos
Pedro Emanuel precisa ter desempenho diferente de Álvaro Pacheco e Ricardo Sá Pinto
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.