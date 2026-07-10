Após chegar ao Rio, Pedro Emanuel fala com a imprensa no aeroporto - Reprodução / BTB Sports

Após chegar ao Rio, Pedro Emanuel fala com a imprensa no aeroportoReprodução / BTB Sports

Publicado 10/07/2026 22:02 | Atualizado 10/07/2026 23:09

Novo técnico do Vasco , Pedro Emanuel chegou ao Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira (10). Em conversa com a imprensa ainda no Galeão, ele exaltou o clube e a torcida. O português também ressaltou que está muito feliz e contente por fazer parte da família do Cruz-Maltino.

"É um prazer enorme juntar-me à família do Vasco. Clube gigante, com uma torcida fervorosa, que empurra o time para frente. É com essa ambição que chego ao Vasco. Com muito orgulho, muita dedicação naquilo que vamos fazer, muito compromisso e completamente identificado com aquilo que é a cultura do clube".

"Vamos ter mais oportunidades para podermos falar, mas desde já quero dizer que estou muito feliz e muito contente em fazer parte desta família. Eu e minha comissão viemos para ajudar e nos juntar para tirarmos a equipe da zona do rebaixamento e pôr num lugar que queremos que a equipe esteja".

Pedro Emanuel foi anunciado como novo técnico do Vasco justamente nesta sexta-feira (10) . O vínculo do português com o Gigante da Colina vai até dezembro de 2027.

No anúncio, o clube informou que "o profissional iniciará seu trabalho neste sábado (11/07), quando estará no CT Moacyr Barbosa para acompanhar as atividades do dia".