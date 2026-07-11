Thiago Mendes treinou normalmente e não sofreu lesãoMatheus Lima/Vasco
Thiago Mendes participa de jogo-treino, e novo treinador é apresentado
Jogador passou por exames por causa de uma tendinite
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Jogador de 22 anos assina com o clube até dezembro de 2029
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