Thiago Mendes treinou normalmente e não sofreu lesão - Matheus Lima/Vasco

Thiago Mendes treinou normalmente e não sofreu lesãoMatheus Lima/Vasco

Publicado 11/07/2026 17:05 | Atualizado 11/07/2026 18:42

Rio - Após sofrer um susto durante o treino desta última sexta-feira (10), o volante Thiago Mendes não deve ser problema para o jogo contra o Vitória, no dia 16, pelo Brasileirão. O jogador participou normalmente do jogo-treino deste sábado (11), no CT Moacyr Barbosa, e parece recuperado da tendinite.

Thiago Mendes passou por exames por causa de uma tendinite nesta última sexta. Em publicação nas redes sociais, a mulher do jogador contou que a ida à clínica foi por causa de um pisão em um buraco no campo do CT, mas voltou atrás e mudou a versão.

Novo treinador é apresentado

A atividade deste sábado contou com uma novidade. O técnico português Pedro Emanuel e a sua comissão técnica foi apresentada para o elenco do Vasco. O diretor de futebol Admar Lopes e o presidente Pedrinho também estiveram presentes no CT Moacyr Barbosa.

Foi a primeira vez que o presidente Pedrinho visitou o CT Moacyr Barbosa após a suspensão da intervenção na SAF do Vasco. O mandatário foi afastado anteriormente do Conselho de Administração por causa de uma decisão judicial, que havia nomeado um interventor.

Pedro Emanuel chega ao Vasco para substituir Renato Gaúcho. O treinador deve comandar o time diante do Vitória, no dia 16, no Barradão, pelo Brasileirão. Ele já deve comandar as próximas atividades com o elenco no CT Moacyr Barbosa.