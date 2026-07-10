Pedrinho é o presidente do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Pedrinho é o presidente do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 10/07/2026 20:15

Rio - A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu, nesta sexta-feira (10), a intervenção judicial na SAF do Vasco. O desembargador César Felipe Cury concedeu parcialmente o pedido de efeito suspensivo e autorizou o retorno dos conselheiros afastados até o julgamento definitivo do recurso.



A decisão também suspendeu a nomeação da interventora judicial e a proibição do Vasco recompor os cargos da administração. Com isso, o presidente Pedrinho volta a fazer parte do Conselho de Administração da SAF e também a ter poder no futebol vascaíno.

O desembargador também alegou que a intervenção determinada em primeira instância foi uma medida de "elevadíssima intensidade" e considera que não há elementos suficientes para justificar o afastamento. O magistrado também ressaltou que a própria administração sugeriu providências menos gravosas.

Por fim, o desembargador também ressaltou que não foram identificadas provas de fraude, desvio de recursos ou prática dolosa por parte dos gestores. Mesmo com falhas de governança e irregularidades formais, elas não justificam uma intervenção tão ampla na administração da SAF.