Pedro Emanuel é aguardado no Rio para assinar com o Cruzmaltino - Fayez Nureldine / AFP

Pedro Emanuel é aguardado no Rio para assinar com o CruzmaltinoFayez Nureldine / AFP

Publicado 10/07/2026 13:30

Rio — O Vasco encaminhou a contratação do técnico português Pedro Emanuel, de 51 anos. O comandante deve desembarcar no Rio na noite desta sexta-feira (10) para assinar o contrato, que será válido até dezembro de 2027. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O treinador estava no comando do Al-Fayha, da Arábia Saudita, desde 2024 e tinha um acordo com o Al-Ettifaq, do mesmo país, mas desistiu do cargo para treinar o Cruz-Maltino.

Conheça o treinador

Pedro Emanuel nasceu na Angola, mas é naturalizado português. Começou sua carreira como técnico profissional em 2011 e desde então, acumula passagens por clubes de Portugal, Espanha e Chipre. Está no futebol árabe há sete anos, com trabalhos por times como Al-Ain, dos Emirados Árabes, em 2020/21, e Al-Nassr, da Arábia Saudita, em 2021, onde disputou apenas cinco jogos.

Fim da novela

O acerto com Pedro Emanuel coloca fim a uma novela que durou quase um mês. Renato Gaúcho, técnico do Vasco desde março de 2026, foi demitido em 18 de junho, já na parada da Copa do Mundo.

Então, a diretoria correu atrás de nomes para substituí-lo. A primeira opção foi Franclim Carvalho, do Botafogo, que recusou a proposta vascaína devido à instabilidade jurídica do Cruz-Maltino. Em seguida, foi a vez de Fernando Seabra, do Coritiba, não aceitar o convite, pelo desejo de seguir com o projeto do clube paranaense.

O Vasco volta a campo para enfrentar o Vitória na próxima quinta-feira (16), às 19h30, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro.