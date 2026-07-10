Thiago Mendes em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Thiago Mendes se machuca, passa por exames e vira dúvida no Vasco
Cruz-Maltino nega que problema foi ocasionado por gramado do CT
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