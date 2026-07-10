Thiago Mendes em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Thiago Mendes em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 10/07/2026 18:11

Rio - O Vasco pode ter um problema para a retomada da temporada. O volante Thiago Mendes sofreu com um problema físico, nesta sexta-feira (10), no CT Moacyr Barbosa, e precisou passar por exames médicos. Segundo o jornalista Venê Casagrande, trata-se de uma tendinite, que é uma inflamação no tendão.

Nas redes sociais, a mulher de Thiago Mendes publicou uma foto do volante na clínica e havia dito que a ida ao local seria por conta de uma lesão no tornozelo, ocasionada por um buraco no gramado. Posteriormente, ela apagou a publicação. O Vasco, por sua vez, nega que tenha algum defeito no campo.

Ainda sem técnico, o Vasco realiza a preparação para a sequência da temporada sob o comando do auxiliar interino permanente Bruno Lazaroni. O Cruz-Maltino chegou a um acordo com o treinador português Pedro Emanuel , que estava no Al-Fayha, da Arábia Saudita, desde 2024.

Thiago Mendes é um dos destaques do Vasco na temporada. O volante, que é o capitão da equipe, participou de 26 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo dia 16, às 19h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pelo Brasileirão.

Sob supervisão de Rodrigo Souza