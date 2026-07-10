O meia Hugo Moura, do Vasco, acertou com o Al-Fayha, da Arábia Saudita, e deve deixar o Cruz-Maltino em breve. O volante de 28 anos já se despediu dos seus companheiros de equipe no CT Moacyr Barbosa, conforme o jornalista Linniker Biondi.
Restam poucos detalhes para a assinatura. O jogador, que tem contrato com o clube carioca até o fim do ano, foi um pedido do técnico do time saudita, Fábio Carille. Eles já trabalharam juntos no próprio Vasco e no Athletico-PR.
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