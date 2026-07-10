Pedro Emanuel é o novo técnico do VascoDivulgação / Vasco
Vasco anuncia a contratação do técnico Pedro Emanuel
Vínculo vai até dezembro de 2027
Rio - O Vasco oficializou, nesta sexta-feira (10), a contratação do técnico Pedro Emanuel. O vínculo do português com o Cruz-Maltino vai até dezembro de 2027. Além dele, chegam também os auxiliares Rui Gomes e Pedro Correia, o preparador físico André Galbe e o analista de desempenho Gil Varajão.
O Cruz-Maltino informou que ele vai iniciar o trabalho no sábado (11), quando estará no CT Moacyr Barbosa para acompanhar as atividades do dia. A coletiva de apresentação acontecerá na próxima segunda-feira (13).
Pedro Emanuel nasceu em Angola, mas é naturalizado português. Ele chega ao Cruz-Maltino para substituir o técnico Renato Gaúcho, que teve a saída anunciada em 18 de junho.
Como jogador, Pedro Emanuel teve uma passagem vitoriosa pelo Porto. Com a camisa da equipe portuguesa, ele conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial, além de outros títulos.
A carreira como treinador começou no Porto, em 2009, no time sub-17. Posteriormente, comandou a equipe profissional da Académica (Portugal).
Ele também passou por Arouca (Portugal), Apollon FC (Chipre), Estoril (Portugal), Al-Taawon (Arábia Saudita), Almería (Espanha), Al-Ain (Emirados Árabes Unidos), Al-Nassr (Arábia Saudita), Al-Khaleej (Arábia Saudita) e Al-Fayha (Arábia Saudita).
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