Presidente do Vasco, Pedrinho voltou ao CT Moacyr Barboza após decisão da Justiça - Reprodução de vídeo

Presidente do Vasco, Pedrinho voltou ao CT Moacyr Barboza após decisão da JustiçaReprodução de vídeo

Publicado 11/07/2026 18:14

um dia depois de retomar o controle da SAF. Em carta aos torcedores publicada nas redes sociais, o ex-jogador fez agradecimentos especiais ao desembargador César Felipe Cury, que

O presidente do Vasco , Pedrinho, marcou presença no CT Moacyr Barbosa no treino deste sábado (11),. Em carta aos torcedores publicada nas redes sociais, o ex-jogador fez agradecimentos especiais ao desembargador César Felipe Cury, que suspendeu a intervenção judicial , e à família de Marcos Lamachia, investidor que está em fase final de assumir as ações do futebol vascaíno.

"Agradecemos à Justiça, na figura do Desembargador Cesar Cury e da Juíza Simone Chevrand, pela serenidade e imparcialidade que o momento exigiu. Quando as paixões falam alto, é o equilíbrio de quem julga que garante que a verdade prevaleça", disse Pedrinho, continuando:



"Nossa gratidão à Família Lamacchia, que cuidou do Vasco e soube separar quem quer o bem do clube de quem se diz 'vascaíno', mas manipula e se esconde atrás da 777 para fazer mal ao Vasco".



As conversas com o empresário já duram dois anos e havia a expectativa de que fosse assinando o memorando de entendimento da venda da SAF ainda na primeira quinzena de julho, antes do afastamento da diretoria. Além dele, o pai José Roberto Lamachia, casado com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, tem participação ativa e é quem dá o aval financeiro para o negócio.



Com a intervenção judicial, Marcos Lamachia avisou que só negociaria com a diretoria afastada e esperou por uma decisão favorável na Justiça. Agora que o presidente do Vasco retornou ao comando, há a expectativa de que em breve o novo investidor assuma oficialmente o controle do futebol, apesar de já estar participando das decisões.



A carta na íntegra de Pedrinho



"Agradecemos à Justiça, na figura do Desembargador Cesar Cury e da Juíza Simone Chevrand, pela serenidade e imparcialidade que o momento exigiu. Quando as paixões falam alto, é o equilíbrio de quem julga que garante que a verdade prevaleça.



Nossa gratidão à Família Lamacchia, que cuidou do Vasco e soube separar quem quer o bem do clube de quem se diz "vascaíno", mas manipula e se esconde atrás da 777 para fazer mal ao Vasco.



Ao jurídico do clube, uma das forças desta gestão, o reconhecimento por ter defendido o Vasco incansavelmente. E aos vice-presidentes, diretores, beneméritos e conselheiros que não fugiram da necessária defesa institucional.



Aos funcionários, testemunhas da luta do dia a dia, obrigado pelo carinho e pelas palavras de motivação. Aos credores que acreditaram no processo de recuperação do clube. À imprensa, que cumpriu seu papel de informar e esclarecer, permitindo ao torcedor entender o que estava em jogo.



E, acima de tudo, o agradecimento maior a vocês, vascaínos, que se mobilizaram, se manifestaram e se uniram na defesa do Vasco. Vocês foram a força nos dias mais difíceis e são a razão pela qual seguimos lutando.



Saudações vascaínas. Pedrinho, presidente do Club de Regatas Vasco da Gama".