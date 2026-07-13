Paulinho foi apresentado pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Paulinho foi apresentado pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 13/07/2026 18:20

Rio - Reforço do Vasco para o Brasileiro, o lateral-esquerdo Paulinho, de 22 anos, foi apresentado nesta segunda-feira (13), no CT Moacyr Barbosa, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. O jovem explicou sua opção pelo clube de São Januário.

"Estou muito feliz com o contato com o Vasco. Sabemos da grandeza do clube e foi passado pra mim um projeto que me agradou muito. É um projeto que eu estou muito ansioso pra estar aqui. Confesso que não via a hora de estar aqui. E agora é seguir trabalhando no dia a dia, toda semana, pra seguir o que é", disse.

Reforço, o jovem irá disputar posição com dois jogadores importantes do elenco do Vasco. Paulinho foi elogios aos atletas, que já estão no elenco.

"Sei da qualidade do Cuiabano e Piton e dos outros atletas do grupo. Venho para ajudar o Vasco a conquistar todos os objetivos. Enquanto eu estiver aqui vou ajudar na lateral ou na posição que o professor precisar de mim. Estou à disposição", afirmou.

Por fim, Paulinho falou sobre a grande mudança que está vivendo depois de deixar o América-MG para defender um clube do tamanho do Vasco.

"Eu tava no América, eu vim pra cá. É um clube gigante. Na minha cabeça, desde o primeiro momento, desde o contato com o Admar, foi de muita gratidão, né? Sabe o quanto a gente trabalha pra conquistar grandes coisas, né? De pouco em pouco, passo a passo. Mas eu tô muito tranquilo. Acredito que minha mente está bem trabalhada, focada no dia a dia do clube pra desempenhar o que eu sei fazer, que é jogar futebol. E eu tô aqui pra isso. Não vejo muito como uma pressão, sabe? Eu vejo como um privilégio de estar aqui, de poder ajudar e seguir fazendo o que eu mais gosto", concluiu.