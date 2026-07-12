Ray Breno comemora gol pelo Juventude - Divulgação / Juventude

Ray Breno comemora gol pelo JuventudeDivulgação / Juventude

Publicado 12/07/2026 12:30 | Atualizado 12/07/2026 17:29

Rio - Emprestado pelo Vasco ao Juventude, Ray Breno vive um momento importante na carreira. Formado nas categorias de base do Cruz-Maltino, o meia de 21 anos acredita ter encontrado no clube gaúcho o ambiente ideal para ganhar espaço, amadurecer e evoluir como profissional.

"Desde o primeiro contato senti que seria o lugar certo para dar sequência à minha carreira. Estou muito feliz com essa escolha e totalmente focado em retribuir essa confiança dentro de campo", disse o meia em entrevista ao O DIA.

Cria da Colina, Ray Breno passou por Pouso Alegre (MG) e Nova Iguaçu (RJ) até chegar ao Juventude. Antes, o atleta estava encaminhado para a Inter de Limeira, onde disputaria a Série A2 do Paulistão. No entanto, o Alviverde apresentou um projeto melhor, que foi determinante para a escolha do novo desafio.

"O que mais pesou foi o projeto que o Juventude me apresentou e a confiança que o clube demonstrou no meu trabalho. Estou muito feliz com essa escolha e totalmente focado em retribuir essa confiança dentro de campo", afirmou o jogador.

Ray Breno está no Juventude desde o início de 2026. O meia soma dez partidas pelo clube, sendo quatro como titular, com dois gols e uma assistência. Ele também tratou de forma positiva sua adaptação ao futebol gaúcho.

"Tem sido uma adaptação muito boa. O futebol brasileiro exige intensidade em qualquer lugar e procuro evoluir todos os dias em todos os aspectos do jogo. Tenho trabalhado bastante para estar preparado e acredito que posso contribuir tanto com a minha parte técnica quanto com entrega e dedicação."

A passagem por Caxias do Sul já rendeu um momento marcante. No Campeonato Gaúcho, Ray Breno marcou o primeiro gol da carreira profissional na vitória sobre o São José, nos acréscimos, resultado que garantiu a classificação da equipe para as semifinais, onde acabou eliminado pelo Grêmio, nos pênaltis.

"Foi um momento muito especial para mim. Além de ter sido um gol importante para a classificação da equipe, também foi o meu primeiro gol como profissional, então acabou tendo um significado ainda maior. Esse momento aumentou minha confiança e mostrou que todo o trabalho e dedicação valem a pena", lembrou.

Ray Breno fez a base no Vasco Divulgação/Vasco

Nas categorias de base do Vasco, ele conquistou títulos e teve a responsabilidade de vestir a camisa 10 da equipe sub-17. O jovem destacou que a formação no clube carioca foi fundamental para sua trajetória profissional.

"O Vasco teve um papel muito importante na minha formação. Vivi momentos de muita aprendizagem, participei de grandes jogos e conquistei títulos que marcaram minha trajetória. Tudo isso me ajudou a desenvolver uma mentalidade competitiva e a entender a importância do trabalho diário para evoluir como atleta", disse.

Considerado uma das principais promessas do Cruz-Maltino, Ray Breno precisou passar por um longo período de recuperação após uma lesão no joelho. O meio-campista, inclusive, relembrou o processo de retorno aos gramados.

"Foi um dos momentos mais desafiadores da minha carreira, sem dúvida. Durante todo o processo, minha fé em Deus foi fundamental para que eu mantivesse a força e a confiança de que voltaria ainda mais forte. Também tive o apoio incondicional da minha família, que esteve ao meu lado em todos os momentos e fez toda a diferença. Hoje me sinto muito bem fisicamente, confiante e preparado para seguir desempenhando meu melhor futebol e aproveitar essa oportunidade aqui."

Embora tenha vínculo com o Vasco até 2028 e multa rescisória de 40 milhões de euros (cerca de R$ 252 milhões na cotação atual), o jogador de 21 anos deixou o futuro em aberto. Ele ressaltou que está focado no Juventude, onde atua por empréstimo até o fim de 2026.

"Hoje meu pensamento está totalmente voltado para o Juventude. Quero aproveitar essa oportunidade, trabalhar forte e ajudar o clube a conquistar seus objetivos. Sobre o futuro, deixo acontecer naturalmente. O mais importante agora é viver bem o presente", concluiu.

Sob supervisão de Rodrigo Souza