Rayan visitou o CT do VascoMatheus Lima/Vasco
De férias após eliminação do Brasil na Copa, Rayan visita CT do Vasco
Jogador acompanhou atividade no CT Moacyr Barbosa
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