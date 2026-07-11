Rayan visitou o CT do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Rayan visitou o CT do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 11/07/2026 19:25 | Atualizado 11/07/2026 20:50

Rio - O Vasco recebeu uma visita ilustre no treino deste sábado (11), no CT Moacyr Barbosa. O atacante Rayan, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, marcou presença na atividade para reencontrar os jogadores e funcionários.

"Visita especial. Rayan esteve no CT Moacyr Barbosa na manhã deste sábado, reencontrando amigos e funcionários do Vasco. A casa é sempre sua, Cria", publicou o Vasco nas redes sociais.

Revelado no Vasco, Rayan foi negociado com o Bournemouth, da Inglaterra, em janeiro, por 35 milhões de euros (cerca de R$ 219 milhões). O atacante teve impacto imediato no clube inglês, onde disputou 15 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência.

Convocado para a Copa do Mundo de 2026, Rayan atuou em quatro dos cinco jogos do Brasil. Reserva no empate com Marrocos na estreia, o atacante jogou contra o Haiti e foi titular contra Escócia, Japão e Noruega, sendo escolhido para substituir Raphinha, que se lesionou.

