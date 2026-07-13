Admar Lopes é o diretor executivo de futebol do Vasco - Reprodução / Vasco TV

Admar Lopes é o diretor executivo de futebol do VascoReprodução / Vasco TV

Publicado 13/07/2026 17:38

Rio - O diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes, explicou a escolha de Pedro Emanuel como novo técnico do time. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (13), ele destacou que o português chamou a atenção pelo perfil de ser "muito trabalhador, muito meticuloso" e ter "uma metodologia bem definida". O dirigente também citou a liderança do profissional.

"O perfil foi definido antes de falar com o Pedro, e o Pedro entrou numa lista que preenchia os requisitos que nós, departamento de futebol, identificamos como aquilo que nós entendíamos que era o melhor para fazer evoluir este grupo, para que a equipe tivesse uma reação e outros resultados no segundo semestre. E o perfil do Pedro que nos chamou a atenção é que ele é muito trabalhador, muito meticuloso, tem uma metodologia bem definida", disse Admar.

"É um treinador taticamente muito culto, vem de uma escola organizada portuguesa. Ele tem um perfil e um percurso de líder tanto como jogador quanto como treinador. É muito carismático e muito justo. Vocês tiveram a oportunidade até pela primeira impressão com ele aqui de perceber que ele é muito decidido, sabe o que quer, ideias fixas. Isso é muito importante até pela experiência. É muito importante para um clube da grandeza e da pressão do Vasco", prosseguiu.

O Cruz-Maltino oficializou a contratação do treinador na sexta-feira (10). O vínculo com Gigante da Colina vai até dezembro de 2027.

"E ele também percebeu rapidamente como é que o Vasco estava organizado, qual era a situação do Vasco, a grandeza do Vasco. E tudo isto fez com que nós tenhamos a convicção que o Pedro Emanuel é a melhor solução para o momento do Vasco. E queremos construir um projeto de um ano e meio com ele", prosseguiu Admar.

Veja mais declarações de Admar Lopes

TENATIVA FRUSTRADA POR SEABRA

"Primeiro contatamos o clube a informar que iríamos contatar o seu representante para abrir uma possibilidade de falar de uma possível proposta. Como era uma decisão que tinha que ser tomada rapidamente, me disponibilizei a ir a Curitiba a falar com ele, apresentar uma proposta. Aproveitando que estava lá também, negociar a forma de pagamento da multa, que nunca foi negociada. Sempre demonstramos ao Coritiba que não iriamos negociar a multa, era a multa que queríamos pagar".

"Entretanto, internamente, o clube vivia um momento diferente. A partir do momento que houve uma intransigência do Coritiba em pagar à vista a indenização... Isto financeiramente não foi aprovado internamente, e a negociação caiu. O acordo não estava completo. Havia uma negociação. Da nossa parte não estava assumido que as coisas estavam fechadas".

EXISTE UM AVAL FINANCEIRO PARA AS CONTRATAÇÕES?

"O que foi passado pela diretoria, pelo conselho de administração, pelo presidente e por tudo mundo que está acima: primeiro, uma vontade muito grande de tentar melhorar a equipe, e estamos atentos ao mercado; e segundo, estrategicamente, até por questões financeiras, orçamentárias e institucionais, foi me pedido para esperar um pouquinho num determinado momento e que nós não iríamos ser muito agressivos neste primeiro momento da janela, porque as coisas nos próximos tempos podem alterar do ponto de vista financeiro".

"Estou à espera de que haja um 'ok', mas de qualquer maneira, não significa que nos próximos dias e semanas possa haver uma novidade. Não esperem que o Vasco, de um momento para o outro, vá comprar jogadores de uma prateleira muito alta, de 20, 30 milhões. O Vasco não vai ficar milionário do dia para a noite. Simplesmente pode haver um reajuste financeiro que pode ser benéfico para nossa estratégia, não esquecendo que a janela é longa".

NELSON DEOSSA

"É um jogador que seguimos e gostamos bastante. Nós apreciamos bastante e achamos que poderia encaixar em nosso projeto esportivo. Tudo que vem de qualquer negociação que está em curso ou que pode vir a estar em curso não vou comentar".