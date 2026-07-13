Jair Cunha em campo pelo Nottingham Forest - Divulgação / Nottingham Forest

Jair Cunha em campo pelo Nottingham ForestDivulgação / Nottingham Forest

Publicado 13/07/2026 11:40

Rio - Em busca de reforços para o segundo semestre, o Vasco tem interesse na contratação do zagueiro Jair Cunha, de 21 anos, do Nottingham Forest. As conversas são por um empréstimo, com opção de compra. As informações são do canal "Atenção Vascaínos".

Jair chegou ao clube inglês no meio do ano passado. Ele foi contratado, depois de rápida passagem pelo Botafogo. Ele defendeu o Alvinegro no primeiro semestre e atual no Mundial de Clubes.

Em julho de 2025, o Nottingham Forest contratou o brasileiro em uma operação de 12 milhões de euros (algo em torno de R$ 78,5 milhões na cotação da época). O Botafogo havia comprado o zagueiro, junto ao Santos no começo daquela temporada.

Pelo Nottingham Forest, Jair Cunha entrou em campo em apenas 15 jogos e não fez nenhum gol ou deu assistências. Uma possível transferência tem sido avaliada pelo staff do zagueiro.