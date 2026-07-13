Jair Cunha em campo pelo Nottingham ForestDivulgação / Nottingham Forest
Vasco tem interesse na contratação de ex-zagueiro do Botafogo
Jogador, de 21 anos, pouco atuou no futebol inglês
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Treinador, de 51 anos, foi apresentado nesta segunda (13)
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