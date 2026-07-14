Pedro Emanuel terá pouco tempo de treinos no Vasco, com dois jogos por semanaMatheus Lima/Vasco

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Hugo Perruso
Pedro Emanuel foi apresentado na segunda-feira (13) e terá apenas três dias de treinos até a estreia pelo Vasco, na quinta-feira (16), contra o Vitória, no retorno do Brasileirão. Apesar do pouco tempo de trabalho, terá a missão de dar uma resposta imediata para tirar o time da zona de rebaixamento e, para isso, precisa resolver muitos problemas, especialmente na defesa e no baixo rendimento de jogadores.
A questão defensiva é uma preocupação no Cruz-Maltino, que é o terceiro mais vazado do campeonato, com 29 gols sofridos em 18 rodadas. A busca por reforços é uma prioridade, enquanto o técnico português admite que precisará dar uma atenção especial, mas não apenas em relação à zaga.
"É importante avaliar o sistema que temos, adaptarmos às características do elenco que temos. Mais importante do que falar em nomes, temos que falar em equipe. Não é muito tempo, mas o nosso foco é nos organizar como equipe para sermos mais competitivos. O fato de tomarmos gol em todos os jogos não é só sobre zagueiro, hoje todos defendem", afirmou.
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Mudar o retrospecto do Vasco em casa

Outra questão que requer uma atenção de Pedro Emanuel é o desempenho vascaíno em São Januário. Afinal, neste Brasileirão, foram cinco tropeços em 10 jogos (quatro derrotas e um empate), o que ajuda a explicar o time com apenas 20 pontos e em 17º lugar.
O Vasco só conseguiu seis pontos de 15 possíveis nas últimas cinco vezes em que foi mandante.
"O jogador tem que sentir que estamos juntos e vai fazer parte do nosso processo. Temos que tornar São Januário para quem vem jogar e sentir essa pressão. Sentir que temos uma torcida que nos leva à vitória", avaliou.
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Pedro Emanuel terá de recuperar jogadores

Outra questão importante para o técnico do Vasco é conseguir fazer com que muitos jogadores tenham desempenho melhor. Sejam os contratados de 2026, que estão devendo, como Marino Hinestroza e Brenner, ou quem já teve atuações melhores, como Nuno Moreira e Paulinho.
Os atacantes também representam um outro problema no elenco atual. Os artilheiros na temporada têm somente cinco gols, sendo que o Spinelli é o único jogador ofensivo, já que os outros são Puma Rodríguez e Thiago Mendes.
"Para se formar uma boa equipe precisamos de algum tempo. Agora, o desafio foi exatamente esse: não temos tempo. E a partir de agora vai começar jogo a cada  três, quatro, cinco dias, o que é o normal. Vai ter que ser de uma forma acelerada. Um dos aspectos que ajuda é a motivação com que os jogadores se apresentaram no primeiro treino. Disponíveis, abertos, com vontade, com determinação. Essa é o primeiro passo para nós podermos introduzir as nossas ideias", disse.
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Pedro Emanuel terá pouco tempo de treinos no Vasco, com dois jogos por semana
Pedro Emanuel chega com pouco tempo para trabalhar a equipe